Ericka Morera es señalada por dejar atrás una costumbre que antes mostraba con orgullo

Ericka Morera, fue blanco de críticas. (redes/Instagram)

A Ericka Morera le dieron con todo en redes sociales por cambiar radicalmente de postura sobre algo que solía mostrar con frecuencia. Ahora asegura que prefiere mantener su relación con “bajo perfil”, pero sus seguidoras le recordaron que antes no pensaba igual.

La presentadora y comunicadora fue blanco de críticas tras declarar en su programa Entre Nosotras que ya no le interesa compartir su relación sentimental en redes sociales, pues prefiere mantener ese aspecto de su vida en privado.

“Mi relación es superbajo perfil, a mí no me interesa demostrarle al mundo cómo está mi relación. Claramente hay gente a la que le gusta ver la vida de uno y uno comparte ciertas cosas, pero el hecho de que uno no esté compartiendo todos los días algo de esa persona no quiere decir que terminaron”, dijo la periodista.

Ericka Morera contó que su actual relación es bajo perfil, pues casi no anda publicando en redes sociales. (Instagram/Instagram)

Estas palabras no cayeron bien entre muchas de sus seguidoras, quienes no dudaron en señalarla por haber cambiado su postura, ya que, según ellas, anteriormente publicaba todo sobre su pareja.

“Antes sí lo exhibía muchísimo”, “Pero Ericka todo lo publicaba con ese hombre. Algo le pasó que ahora cambia de opinión”, “No está interesada en el tema, pero ahí andan hablando de”, fueron parte de los comentarios que dejaron en redes sociales.

A pesar de las críticas, Morera se mostró firme en su decisión de no exponer más su vida privada como antes, algo que parece no gustarle a quienes la siguen por este tipo de contenido.

Recordemos que la guapa mantiene una relación desde el año pasado con Rafael Parra.

