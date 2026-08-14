Ericka Morera revela cómo aborda con su hija un tema de la crianza que preocupa a muchos papás

Consciente de lo desafiante que es tener hijos en estos tiempos, Ericka Morera reveló cómo maneja con su hija Zoé, de 7 años, un tema que preocupa a muchos papás.

Al respecto, la periodista habló en el nuevo capítulo de su pódcast Entre nosotras; sin embargo, este viernes compartió varias historias en Instagram en las que se refirió más al tema.

Ericka Morera se convirtió en mamá hace 7 años. (Mayela López/Mayela López)

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El bullying fue el asunto del que Keka habló en el programa y, entre las reflexiones que hizo, dio a conocer cómo maneja con su hija esa situación de la que, lamentablemente, muchos niños son víctimas en sus escuelas.

“Es muy serio”

“El bullying es muy serio y uno como mamá, principalmente los que somos padres, vivimos ahorita en un momento superfuerte del bullying y cada uno tendrá sus herramientas para poder guiar a sus hijos”, comentó Morera.

Luego expuso una eventual situación de bullying con su hija Zoé como víctima y reveló cuáles son las indicaciones que ella le da a la machita en caso de sufrir ese tipo de acoso.

“Yo quiero educar a mi hija a defenderse desde el respeto y desde el amor, no desde la agresión. No estoy diciendo que Zoé no tiene que defenderse, tiene que aprender a defenderse porque no siempre voy a estar yo a la par o el papá.

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“Ella va a tener que defenderse en la vida, pero le digo que tiene que poner límites desde el respeto, que no tiene que permitir que nadie le levante la mano ni que le hable grosero y si está en la escuela que vaya directamente donde el profesor a dar las quejas”, dijo Morera.

Ericka Morera se refiere sobre un tema que preocupa a muchos papás

Más allá de la agresión física

Recalcó que el bullying no es solo agresión física. “Viene disfrazado de humillación, de crítica, de excluir, de hacer sentir mal a la persona, de minimizar… Viene de muchas maneras y por eso es tan importante siempre escuchar a nuestros hijos desde la mínima cosas que nos cuenten”, agregó.

Ericka también habló de cómo los ejemplos que los niños ven en casa contribuyen a que este tipo de situaciones sigan existiendo.

“No quiero que mi hija sea víctima del bullying, tampoco quiero que mi hija sea la que haga bullying, por eso la educación y los valores vienen desde el hogar. Nuestros hijos están viendo todo lo que nosotros hacemos y son unas esponjitas. Tenemos que tener mucho cuidado de cómo nos comportamos y lo que decidimos en frente de ellos”, finalizó.

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