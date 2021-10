Ericka Morera sobre novia de Mauricio Hoffman: “Una buena mujer no habla de otra mujer”

Ericka Morera rompió la tradición de mandarle filazos a su ex, Mauricio Hoffman, por medio de su podcast, llamado Entre Nosotras y ahora encontró otro medio.

La periodista dio por primera vez una entrevista tocando el tema de su separación después de 10 meses de haberse dado.

Keka conversó con el youtuber Diego Bravo, a quien tuvo de invitado hace unos días en su podcast.

Ericka Morera habló un buen rato con el youtuber. YouTube. Ericka Morera habló un buen rato con el youtuber. YouTube.

El periodista aprovechó la ocasión para hacerle varias preguntas a Morera , quien sin pelos en la lengua dio varios detalles de lo que pasó entre ella y el macho, quien actualmente es pareja de la maquillista María José Ulate.

Esta es parte de la entrevista que le hizo el creador de contenido.

-¿Cómo se dio cuenta que su ex le era infiel?

Por las redes, se empezó a especular, una persona muy importante en mi vida lo vio y así empezó todo.

-¿Cree que fue karma?

Si hablan con respecto a la exesposa de Mauricio, Vivian Campos, que no tengo nada en contra ella, me parece divina, me la topo y la puedo saludar. El tema es que cuando ella estaba viviendo su proceso con él, yo era periodista de Intrusos y me tocó a mí. Si es por el tema del video que le enseñé, ella sabía lo que se le iba a enseñar, todo estaba programado y yo conocí a Mauricio seis o siete años después de eso.

-¿Cómo conoció a Mauricio?

Por medio de una amistad, coincidimos en algo y así fue.

-¿Algún día Mauricio le envió fotos desnudo, porque supuestamente se filtraron unas fotos de él como Adán?

No, nunca, esas fotos no eran para mí, yo las vi y no sentí bonito porque tenemos una hija, pero cada quien asume las consecuencias de sus actos, algunas de esas fotos fueron en el baño de visitas de la casa de mis papás.

-¿Qué piensa de que su hija comparta con la novia de su marido?

Ni del lado de él ni del mío porque yo también puedo rehacer mi vida, no se le puede presentar a nadie por lo menos en un tiempo prudente y que sea alguien que vaya a pertenecer muchos años en su vida, de ambos lados no puede suceder.

-¿Qué tiene Mauricio grande?

La estatura, es muy alto.

-¿Recibe pensión alimentaria?

De eso no voy a hablar.

-¿Cómo es la relación con sus exsuegros?

No quiero hablar de eso.

-¿Cuál es su prioridad en este momento?

Mi hija y mi sanación como mujer y yo estar bien para poder estar bien para mi hija.

-¿Eres amiga de la ex de tu exesposo?

No, a mí ella me caía superbién, cuando empecé con Mauricio ella me mandó un mensaje para desearme lo mejor.

-¿Qué tipo de relación mantiene con Mauricio?

Cordial, de respeto por Zoé.

-¿Quién es Ernesto? (Hombre con quien aparece bailando en video).

Es un amigo de años, guapísimo, pero tenemos una amistad superbonita.

-¿Está soltera actualmente?

Sí, estoy viviendo una etapa nueva, porque estuve 10 años fuera del área de la cobertura y hay que acoplarse a una nueva realidad porque yo soy a la antigua. Pretendientes hay muchos, pero no es mi momento.

-¿Volvería con Mauricio?

No, es un ciclo cerrado.

-¿Qué piensa de Majo Ulate?

Una buena mujer no habla de otra mujer.