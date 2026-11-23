La periodista Ericka Morera atraviesa un momento de profundo dolor tras la muerte de una de las personas más importantes de su vida: su abuelita, a quien despidió con un emotivo mensaje en redes sociales.

La comunicadora compartió la triste noticia con sus seguidores y dejó ver lo difícil que está siendo enfrentar esta pérdida familiar.

“Hoy mi corazón está destruido”, escribió al inicio de la publicación.

Morera recordó el amor que recibió de su abuela y los recuerdos que conservará de ella durante toda su vida.

Ericka Morera compartió en sus redes sociales la triste noticia del fallecimiento de su abuelita (Instagram/Instagram)

Ericka Morera dedicó emotivas palabras a su abuelita

En su mensaje, la periodista destacó el papel tan especial que tienen las abuelas en la vida de sus nietos.

“Dicen que las abuelitas son uno de los tesoros más bonitos que Dios nos regala en la tierra”, expresó.

También recordó que llegan a consentir, llenar de cariño y dejar recuerdos que permanecen para siempre.

“Hoy mi abuelita ya no está físicamente, pero su amor sigue viviendo en mí. Y qué privilegio haber sido su nieta”, escribió Ericka Morera.

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La comunicadora confesó que la extrañará durante toda su vida, pero que también llevará su amor consigo.

“Gracias por tanto, Tita”

La pérdida llevó a Morera a compartir una reflexión sobre la importancia de demostrar cariño a las personas mientras están presentes.

“Hay que abrazar mientras podemos, decir lo que sentimos, amar, agradecer y sobre todo valorar en vida”, señaló.

La periodista también expresó que cuando alguien fallece, permanecen el amor compartido y los momentos vividos.

Finalmente, cerró su despedida con unas palabras dirigidas a su querida Tita.

“Gracias por tanto, Tita. Qué privilegio haber sido tu nieta. Descansa en paz. TE AMO”, escribió.

La comunicadora no brindó detalles sobre las circunstancias del fallecimiento, pero dejó claro el profundo amor que sentía por su abuelita.