¿Es cierto que Céline Dion murió? Esto es lo que se sabe

Esto es lo que se sabe sobre Céline Dion.

Céline Dion se volvió tendencia en redes sociales tras la difusión de un rumor sobre su supuesta muerte, lo que generó confusión y preocupación entre sus seguidores en todo el mundo.

El rumor creció como la espuma a partir de varias imágenes compartidas en Facebook donde se mostraba una foto en negro con blanco de la artista, donde se lee “última hora 1968-2025”.

Según varias publicaciones, la imagen que se ha hecho viral expresaba que la familia de la artista anunció la partida de la icónica artista.

Céline Dion sigue compartiendo fotos en Instagram. (-/AFP)

Según la revista Check Magazine, la artista, quien es recordada por interpretar My Heart Will Go On, tema principal de la película Titanic, no ha emitido declaraciones recientes al respecto.

Lo cierto es que el mensaje que circula va acompañado de un enlace falso que aparenta llevar a una noticia sobre la supuesta muerte de Céline Dion, pero en realidad se dirige a un sitio con contenido para adultos.

Numerosos usuarios compartieron la información sin verificar su autenticidad. Hasta ahora, ni la familia de la cantante, ni fuentes oficiales han emitido algún comunicado que confirme su fallecimiento.

De hecho, en las redes sociales oficiales de Céline Dion siguen apareciendo publicaciones recientes, sin ninguna señal de que algo haya ocurrido.

¿Cuál es la enfermedad actual de Céline Dion?

En diciembre del 2022, a Céline Dion se le diagnosticó el síndrome de la persona rígida (SPR), una rara enfermedad neurológica autoinmune que afecta seriamente el sistema muscular y nervioso. Esta condición provoca:

Espasmos musculares intensos

Dificultades progresivas para controlar los movimientos

Afectación en la movilidad y en la voz

A raíz del diagnóstico, la artista canceló todos sus conciertos, incluyendo sus presentaciones en Las Vegas y sus giras internacionales.