¿Qué es la enfermedad de la persona rígida y por qué ahora se habla tanto de ella?

¿Usted sabía que existe un síndrome de la persona rígida, que hace que la gente tenga episodios en los que el cuerpo se paraliza por completo y sufran dolorosos espasmos?

Pues sí, la hay y la rigidez muscular que causa esta enfermedad catalogada como rara, por lo general fluctúa (es decir, empeora y luego mejora). Los espasmos pueden ocurrir al azar o ser desencadenados por distintos eventos, incluido un ruido repentino o un contacto físico leve.

Celine Dion padece el síndrome de la persona rígida. (Instagram Premios Grammy)

La cantante canadiense, Celine Dion, padece esta enfermedad y ha permitido que mucha gente conozca más sobre el tema al hablar de su condición.

“Desgraciadamente, estos espasmos afectan a todos los aspectos de mi vida diaria, a veces me causan dificultades al caminar y no me permiten utilizar mis cuerdas vocales para cantar como estoy acostumbrada”, dijo en una ocasión la cantante.

LEA MÁS: Referéndum: Hay un nuevo capítulo en el tema de la ley jaguar

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) informó que ese síndrome, así como la enfermedad de Parkinson y la distonía, que es un mal que causa contracciones involuntarias de los músculos, son parte de los trastornos extrapiramidales y del movimiento que registraron 16.829 atenciones en Consulta Externa el año pasado.

La enfermedad hace que las personas queden inmóviles en las crisis y sientan dolor. (Shutterstock)

El sistema extrapiramidal se encarga de la regulación de los movimientos voluntarios e involuntarios, es decir, regula la postura, los músculos y los movimientos automáticos y no conscientes. Las alteraciones en el funcionamiento de este sistema del cuerpo son las que provocan estas enfermedades.

LEA MÁS: ¿Le está fallando el Internet? Esta información le interesa

“De acuerdo con los registros del área de Estadística en Salud de la CCSS, entre el 2019 y el 2023 se registró un 15% de aumento de las atenciones en Consulta Externa, siendo la cuarta causa por las enfermedades del sistema nervioso. La información revela que los hombres son más afectados, los grupos de edades que comprenden los 20 a 44 años y de 45 a 64 años, y que provienen de San José, Alajuela y Puntarenas.

“En el caso de las emergencias, se registraron 117 en 2023, siendo el 51% de ellos hombres, el 30% en el rango de edad de 45-64 años y, principalmente, de las provincias de San José, Alajuela y Heredia”, informó la Caja.

La Caja informó que este tipo de pacedimientos los tienen más los hombres. Foto: Albert Marín. (Albert Marín.)

Estas enfermedades deben tratarse a tiempo

El doctor Mario Gutiérrez Sáenz, neurólogo del Centro Nacional de Rehabilitación (Cenare) dijo que estas enfermedades que se caracterizan por movimientos involuntarios y lentitud en el cuerpo deben ser tratados a tiempo, ya que unas de sus posibles causas son tratables.

LEA MÁS: Así reaccionó una de las jóvenes cuando supo que vivirá en las torres que construirá el padre Sergio

La doctora Priscilla Monterrey Álvarez, neuróloga del hospital San Rafael, advierte que una práctica saludable de vida es la no automedicación, pues estos síndromes también pueden tener un efecto secundario de ciertos medicamentos, en particular aquellos que se utilizan para tratar enfermedades psiquiátricas.

El doctor Gutiérrez dijo que el consumo de café, evitar exponerse a sustancias tóxicas como las drogas, químicos y agroquímicos y reducir el consumo de licor, son parte de las prácticas que las personas pueden realizar para disminuir el riesgo de padecer trastornos extrapiramidales.

Entre los síntomas de estas enfermedades destacan:

Pérdida de destreza.

Temblores o movimientos involuntarios.

Lentitud o rigidez al caminar.

Dificultad para conciliar el sueño concentrar y para tragar.

Sensación de inquietud.

Aquí le decimos los síntomas de este mal y otros del sistema nervioso