Referéndum: Hay un nuevo capítulo en el tema de la ley jaguar

El tema del referéndum y la ley jaguar ha cobrado protagonismo esta semana en la Asamblea Legislativa porque estaba previsto que se votara este martes 25 de junio, pero al final eso no pasó.

22 diputados enviaron la semana pasada una consulta a la Sala Constitucional para preguntar si el proyecto de ley tiene vicios de constitucionalidad. La Sala rechazó la consulta argumentando que no era el momento procesal para presentarla y los legisladores decidieron no votar el proyecto hasta tener la resolución completa de la Sala, la cual llegó hasta este martes a eso de las cinco de la tarde, cuando ya había terminado la sesión del plenario.

La ley jaguar no se votó el martes porque la Sala IV no había enviado la resolución del fallo. Foto: Mayela López (Mayela López)

Este miércoles, Eli Feinzaig confirmó que el partido Liberal Progresista tiene lista otra consulta para la Sala, porque consideran que la que envió Liberación Nacional no estaba bien fundamentada.

“Cuando vimos la consulta que se planteó la semana pasada, firmada por 22 diputados, hicimos la observación de que no estaba bien fundamentada en cuanto a la legitimación que tienen los diputados para plantear la consulta en este momento procesal.

“Lamentablemente, prevaleció un criterio de urgencia de que había que presentarla a la carrera, nosotros (PLP) tomamos la decisión de no firmar y más bien trabajar en una consulta mejor planteada, consulta que ya tenemos lista, ya ayer (martes) habíamos conseguido las diez firmas necesarias para plantearla y en la noche nos avisaron algunos diputados que la quieren firmar hoy.

Eli Feinzaig enviará otra consulta a la Sala Constitucional. Foto: Cortesía PLP.

“No la hemos presentado porque estábamos esperando a ver si la resolución de la Sala IV nos daba alguna luz en cuanto a los argumentos que tenemos que usar. En realidad, la resolución confirma nuestros temores de por qué la consulta presentada por Liberación Nacional estaba mal planteada y los argumentos ya nosotros los tenemos desarrollados en este documento que vamos a presentar”, dijo el legislador.

No quieren votar la ley jaguar a ciegas

Feinzaig dijo, además, que es fundamental que los diputados sepan si el proyecto de ley es constitucional o no, para no votar a ciegas.

“Nos parece que es muy importante que un proyecto que se va a votar para mandar a referéndum pueda ser consultado de previo a mandarlo y aquí es importante explicar que en este tipo de referéndum que es por iniciativa del Poder Ejecutivo, en conjunto con el Poder legislativo, la única participación de los diputados es votar el acuerdo de convocatoria.

Rodrigo Chaves está deseando que se apruebe el referéndum, pero aún no está definido que eso pase. (Rocío Sandí Z./Rocío Sandí Z.)

“Nosotros no entramos a analizar la ley por el fondo y por lo tanto, si decimos que estamos de acuerdo con que este proyecto vaya al referéndum, como mínimo tenemos que tener la posibilidad de consultar si tiene o no vicios de constitucionalidad. Si la Sala IV nos responde que no hay vicios vamos adelante y se aprueba el referéndum, pero si la Sala nos responde, como sospechamos, que sí tiene vicios de constitucionalidad, entonces hay dos opciones: trabajamos el proyecto en la Asamblea Legislativa, lo mandamos a comisión, corregimos las inconstitucionalidades para luego votarlo en primer debate y después mandarlo a referéndum, o votamos negativamente la convocatoria porque no tiene sentido hacer un referéndum sobre un proyecto que están advirtiendo, tiene vicios de constitucionalidad”, agregó el diputado.

Feinzaig dijo que ellos presentarán la nueva consulta en las próximas horas o días.

