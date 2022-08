¿Es esta la razón por la que Gabriela Jiménez no aceptó regresar a Dancing With The Stars?

Gabriela Jiménez y Kevin Vera se despidieron de Dancing With The Stars este domingo. Fotos: Mayela López (Mayela Lopez)

La periodista deportiva Gabriela Jiménez fue la expulsada de este domingo del reality show de Teletica, Dancing with The Stars y rapidito reveló sus próximos planes, luego del programa de bailongos. Esta podría ser la razón por la que la guapa no aceptó el repechaje que le hubiera dado la oportunidad de regresar al concurso.

El Canal TD Más, donde trabaja la comunicadora, realizó un posteo en redes sociales felicitándola por su esfuerzo con la frase. “¡Te amamos y estamos muy orgullosos de vos! La número uno en nuestros corazones”.

Gaby respondió el mensajito con una historia en su cuenta, en el que asegura que tiene mucho trabajo por delante, pues ya casi está montada en el avión que va para el Mundial de Catar 2022.

Gaby Jiménez fue eliminada y rechazó el chance de regresar a Dancing with the Stars

“Te amo tío, (como le dicen al community manager del canal) mejor nos vamos preparando maletas para Catar... que me espera mucho trabajo”, comentó.

El mundial está a la vuelta de la esquina, es un evento que requiere de mucho brete previo, por lo que subirse a esa avión puede ser el gran motivo por el que la comunicadora no aceptó entrar a un repechaje que la podía regresar a la competencia.

Gabriela Jiménez es otra ficha de Teletica que se subió al mundial de Catar 2022. Foto: Instagram

