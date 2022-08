Keyla Sánchez se sube a última hora al avión vía a Catar

Keyla Sánchez viajará con el equipo de deportes y los humoristas liderados por Morgan. Cortesía.

La presentadora Keyla Sánchez recibió hoy martes la gran noticia de que viajará a Catar con todo el equipo de Teletica Deportes y demás personal de Teletica, Canal 7.

La ramonense fue llamada a reunión luego de terminar su participación en Calle 7 y le informaron que vaya haciendo maletas, porque será parte del equipo que cubrirá el Mundial en noviembre próximo.

A pesar de que ya estaban las más de 30 personas seleccionadas desde hace semanas, decidieron subirla al avión a última hora para que haga notas para el programa mañanero en el que está ahora.

Al salir de Teletica, la también influencer hizo varias historias en su cuenta de Instagram para contar muy emocionada que hoy le habían dado dos noticias, pero que todavía no podía contarlas.

“Dos buenas noticias que no puedo compartir en este momento con ustedes, pero prometo que pronto, apenas me den luz verde, por ahí les voy a estar comentando. Eso me llena de mucha ilusión, de mucha motivación, de muchas cosas lindas en mi vida, así que pronto, pronto, les voy a contar”, dijo.

Morgan y Jorge Martínez serán parte del equipo que viajará ahora junto a Keyla Sánchez en noviembre. Archivo

Esta noticia no fue tomada con mucho agrado por algunos personeros del canal, en especial de la sección deportiva, porque hay varios periodistas que se quedaron fuera de la convocatoria y estaban deseando ir.

Se nota que la conductora sigue siendo una de las chineadas del canal a pesar de todo el escándalo que provocó su accidente en marzo anterior, cuando por conducir en aparente estado de ebriedad se estrelló contra una caseta del peaje en Ruta 27, destrozó su carro y fue a dar al hospital. Sin embargo, luego de permanecer alejada de las cámaras por más de tres meses, regresó a un programa nuevo y ahora va directo a Catar.

De momento en Teletica no han confirmado la noticia, pero ya es un secreto a voces en de los pasillos del canal.