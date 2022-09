¿Es la investigación de la Fiscalía lo que impediría que Keyla Sánchez vaya a Qatar?

Morgan sí irá al Mundial y Keyla Sánchez está en veremos. Cortesía.

La investigación en contra de Keyla Sánchez que abrió la Fiscalía General de la República en abril de este año, inició el proceso indagatorio y ya la presentadora de Calle 7 declaró ante las autoridades.

Aunque se escuchaba en el medio que esto la dejaría sin viajar al Mundial de Qatar, esta no sería la razón para que supuestamente la presentadora ya no sea parte de la delegación mundialista de Teletica, pues a la ramonense no le impusieron ningún tipo de medidas cautelares. O sea, sí puede salir y entrar de nuestro país cuando lo desee.

“Es correcto, en el expediente no se ha ordenado ningún tipo de medida cautelar”, nos dijeron en el Poder Judicial.

Este miércoles, la Fiscalía tomó la declaración de Sánchez, quien es investigada como imputada por los presuntos delitos de conducción temeraria y falsedad ideológica, debido a los hechos que pasaron el 31 de marzo de este año cuando chocó su chuzo Chevrolet Tahoe contra la casetilla de peaje de Ciudad Colón.

Según ha trascendido, la posible razón para bajar del avión a Qatar a Keyla es la posición de varios anunciantes, quienes han protestado por la presencia de la expresentadora de “Qué buena tarde” en la delegación mundialista.