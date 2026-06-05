¡Es oficial! La mítica banda Soda Stereo confirma su regreso a Costa Rica y ya hay fecha

Soda Stereo confirma su gira por Centroamérica para noviembre de 2026. (redes/Instagram)

Los seguidores de Soda Stereo ya pueden empezar a marcar la fecha en el calendario porque uno de los espectáculos más esperados por los amantes del rock en español ya tiene parada confirmada en Costa Rica.

La gira Soda Stereo Ecos llegará al país el próximo 11 de noviembre de 2026 con una presentación en Parque Viva, en La Guácima de Alajuela, según confirmó oficialmente la agrupación este viernes.

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El anuncio pone fin a semanas de expectativa entre los fanáticos, especialmente después de que trascendiera que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) había dado luz verde al plan de ventas y ejecución del evento.

Soda Stereo confirma concierto en Costa Rica en noviembre 2026 en Parque Viva. (redes/Instagram)

Este concierto promete convertirse en una de las citas obligadas para quienes crecieron escuchando éxitos como “De música ligera”, “Persiana americana” y “Cuando pase el temblor”.

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Aunque por ahora no se han revelado los precios de las entradas, sí se confirmó que saldrán a la venta la próxima semana y que la producción del concierto estará a cargo de Jogo.

Soda Stereo se presentará en Parque Viva. (redes/Instagram)

La banda del desaparecido Gustavo Cerati también se presentará en El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá durante el mes de noviembre.