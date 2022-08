¿Es posible hacer en Costa Rica un Master Chef?

Master Chef es un formato muy seguido a nivel mundial.

Este miércoles Teletica presentó su primer reality de cocina, llamado Manos a la Maseca, el cual durará cinco semanas y tendrá a cuatro participantes, que son personas no conocidas, que pondrán a prueba sus conocimientos ( y los de sus mamás y abuelas) en la cocina.

Con el lanzamiento de este espacio, es imposible que no se nos vengan a la mente algunos programas muy conocidos a nivel mundial como los famosos Master Chef o Iron Chef, que son formatos muy seguidos en todo el planeta y con versiones en muchos países.

Sin embargo, según explicaron algunas figuras involucradas en este proyecto de canal 7, es muy difícil realizar un proyecto como ese en Costa Rica, especialmente por un temas de costos, eso sí, no pierden la esperanza.

“Conseguir el equipo, las cocinas, el espacio es difícil, imagínense que en una cocina tiene que haber al menos siete cámaras y eso es complicado”, dijeron los jueces, los chefs Sophia Rodríguez y Rafa Calderón al anunciar su rol en el programa.

Sophia Rodríguez será una de las juezas del nuevo reality. José Cordero.

Rodríguez añadió que a ellos como chefs les duele que más bien ya no haya programas de cocina en televisión y por eso que esta iniciativa podría traer buenas cosas en el futuro.

“Un Master Chef sería una locura aquí y este es un gran inicio, ojalá hacia eso, que en algún momento se pueda dar porque gustaría mucho”, explicó la chef.

Por su parte, Natalia Monge, quien será la presentadora, al lado de Yiyo Alfaro, sabe que esta podría ser una puerta para que un espacio tan grande llegue a las pantallas de Costa Rica.

“Sé que este proyecto puede dar pie para otra línea de proyectos televisivos en una línea que me gusta mucho, como lo es la cocina porque aunque no soy una chef profesional, me encanta cocinar”, comentó Monge.

“Como solo cinco capítulos, el programa se va a hacer tan cortito, que estoy seguro que será el inicio de los realities de comida en Costa Rica”, agregó Yiyo.

Un dato importante es que cuando Teletica presentó sus programas Tu cara me suena y Dancing with the Stars, también abrió la posibilidad a la llegada de Master Chef, sin embargo fue una idea que se esfumó con los años.