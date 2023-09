“Es realmente agobiante”, dice la chef Sophia Rodríguez sobre un problema de salud que la afecta

Juliana Zoch Rodríguez nació el 1 de agosto. (Instagram)

Sophia Rodríguez tenía la esperanza de que un tema de su salud mejorara tras el parto, pero lamentablemente ella siguió arrastrando la situación luego del nacimiento de Juliana, hace un mes.

A la chef y empresaria gastronómica le preguntaron cómo siguió de los dolores de cabeza que padece producto de la cirugía por un tumor cerebral que le hicieron hace siete años y su respuesta no fue la que muchos de sus seguidores querían escuchar.

“Lamentablemente no han mejorado, continúan igual, montones por día y megaintensos. Tenía la esperanza de que tras el embarazo todo mejorara, pero hasta ahorita sigue afectándome mucho”, respondió la también presentadora de televisión y creadora de contenido.

Sophia Rodríguez dice que los dolores de cabeza no se le van. (Instagram)

La situación es tan acongojante para Sophi que hasta está probando un nuevo medicamento neurológico que le recetaron, pero debe tener paciencia para ver si le funciona.

“Los días en que me desvelo me afectan más (los dolores de cabeza), entonces debo procurar recuperar el sueño. Es realmente agobiante. Paciencia y mucha fe, no queda más”, apuntó la tierna mamita.

Sophi le dio el tono serio a la situación luego de bromear con que a Juli ya se le quitó el miedo “a los asaltantes”, ya que por los fuertes dolores de cabeza, ella se pone compresas de hielo en su cabeza, lo que le da la particular apariencia.

A finales de junio, a dos meses de nacer Juli, Rodríguez se sinceró en sus redes sociales para hablar de lo difícil que estaban siendo las últimas semanas por los grandísimos dolores de cabeza que le estaban dando.

“El tercer trimestre me ha pegado muy duro y los dolores de cabeza por mi condición de paciente operada de tumor cerebral se han descontrolado y tengo un escuadrón de médicos velando por ayudarme”, afirmó la simpática empresaria en aquella oportunidad.

Como agobiante llama Sophia Rodríguez a la situación que enfrenta. (Instagram)

A Sophi la operaron de un tumor cerebral en el 2016, una cirugía que le resultó exitosa, pero que la dejó con dolores de cabeza esporádicos que durante el embarazado se le dispararon y siguen sin darle tregua.

