La cirugía por tumor cerebral le complica a Sophia Rodríguez sus últimas semanas de embarazo

Sophia Rodríguez y Ricardo Zoch serán papitos en unos pocos días. (Instagram)

Los últimos tres meses del embarazo de Sophia Rodríguez no han sido para nada fáciles. Problemas para dormir y muchos dolores de cabeza han desafiado la gran alegría que tiene la chef por la pronta llegada de su bebita Juliana.

Sophi se sinceró y dijo estar bastante cansada física y mentalmente por las situaciones que ha venido experimentado en el último trimestre de su embarazo, de hecho, se solidarizó con aquellas mujeres que están pasando por lo mismo.

LEA MÁS: Sophia Rodríguez entra en la recta final del embarazo y anda en un puro corre corre

Pero con todo y todo ella aseguró que trata de inspirarse en su ilusión por ya tener a Juli en sus brazos. Sophi está en la semana 34 de embarazo, de un total de 39.

A Sophia Rodríguez le celebraron un té de canastilla este miércoles en el programa ¡Qué buena tarde! (Instagram)

“Esta semana ha sido muy difícil a nivel de salud”, mencionó Sophi en un posteo que realizó en sus historias de Instagram, donde relató lo mal que la ha venido pasando.

A Sophi la operaron en el 2016 de un tumor cerebral y aunque el procedimiento médico fue positivo, ella quedó con dolores de cabeza esporádicos que, en las últimas semanas se le dispararon y no la dejan en paz.

“El tercer trimestre me ha pegado muy duro y los dolores de cabeza por mi condición de paciente operada de tumor cerebral se han descontrolado y tengo un escuadrón de médicos velando por ayudarme”, afirmó la simpática empresaria.

LEA MÁS: ¡Una ternura! Así calman Sophia Rodríguez y su esposo a su ‘inquieta’ bebita

La también presentadora del programa de canal 7, Qué buena tarde, reveló que ha sido tanto el dolor de cabeza que en tres ocasiones le han tenido que poner medicamentos intravenosos para controlarlos; sin embargo, eso es bastante cansado.

Este es el posteo de Sophia Rodríguez.

“Ya van tres ocasiones en que sólo con medicamentos por la vena me recupero y esto es muy cansado a nivel físico y mental. Ya falta poquito, gracias a Dios, y la verdad me abrazo porque he sido muy valiente. A todas las que lo están pasando duro en este trimestre les acompaño”, agregó la dueña del restaurante Khali en la publicación.

LEA MÁS: Hace un año la chef Sophia iniciaba la lucha de su vida

Ojalá que las cosas mejoren para Sophi en los días que vienen, que ya son bastante poquitos para dar a luz a su esperada bebita y la de su esposo, el galán Ricardo Zoch.