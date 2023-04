Esperanza Gómez a sus 42 años: “Estoy lista para que me hagan gritar ‘jijoeputa’”

Antes de triunfar como una de las estrellas porno más importantes de Colombia, Esperanza Gómez era una chica pudorosa que le temía a mostrarse desnuda o que la pusieran “en cuatro”.

Esperanza Gómez es de las colombianas más sexys que hay. Instagram.

“A mí me daba pánico tener una relación con mi pareja y dejarme ver mis senos completamente expuestos o que me pusieran en la posición del perrito. Si un hombre me quería intimidar, tenía que persuadirme mucho”, señaló la también exitosa empresaria en una entrevista para la cadena de radio Tropicana.

Durante la charla, Gómez también contó sobre la depresión que siempre la acechó.

“Yo he sido una persona muy depresiva y la depresión se la debo a las cosas que me sucedieron desde niña”, reveló.

Parte de su “depre” fue ocasionada por la mala relación que tenía con su madre. “Siempre fue pésima”, añadió la actriz de contenido para adultos.

Reveló que esas duras etapas quedaron plasmadas en su biografía que lanzará próximamente.

Ahora la paisa caliente ha dejado la tristeza de lado y se concentra de lleno en la grabación de escenas XXX.

Esperanza lleva ya un par de semanas filmando en Los Ángeles, con estrellas en ascenso como Hailey Rose y Rico Hernández.

Sin embargo, presumió gozosa a un par de rostros consagrados: el francés Manuel Ferrara y el estadounidense Keiran Lee, famoso por su miembro de 25 cm.

“Estoy lista para que me hagan gritar ‘jijoeputa’”, confesó Esperanza con una gran sonrisa en una de sus historias de Instagram mientras sus compañeros de cama la llenaban de besos.

“Miren que suertuda soy”, remató la actriz de 42 años.