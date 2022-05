“Espero que estén disfrutando mi cama”, dijo mujer por altavoz al descubrir infidelidad

Al hombre se le olvidó apagar una de las cámaras y quedó expuesta su infidelidad. TikTok.

El engaño de un hombre a su mujer quedó más que retratado gracias al sistema de seguridad de la choza en donde vivían.

Chelsea Boe, una mujer que trabaja en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, compartió la historia en TikTok, en diciembre del año anterior, pero hasta hace poco se hizo viral.

La joven mostró cómo su pareja, con quien compartía hogar hasta ese momento, le fue infiel sin saber que el sistema de cámaras de seguridad de la vivienda estaba todavía activado y que ella era testigo de todo lo que sucedía. Él marido infiel entró primero a la casa y apagó las cámaras, pero olvidó apagar la de la cocina, por lo que cuando la mujer fue desnuda a buscar un vaso de agua, el engaño quedó en evidencia.

Incrédula, ella agarró su teléfono y trató de hablar con él para ver si tenía alguna forma de explicar lo que estaba sucediendo: “Empecé a llamarlo, pero no hubo respuesta. Lo veía en las cámaras cómo ignoraba mis llamados”.

La joven aclaró que el sistema de cámaras de seguridad tiene un equipo de audio incluido por lo que pudo hablarles. “Espero que estén disfrutando de mi casa, mi cama, mi sofá, mi cocina y lo que sea”, les dijo. Los infieles se quedaron congelados al escuchar la voz que anunciaba que la traición había sido descubierta.

“Desgraciadamente no tengo imágenes de esto porque ellos estaban en la habitación”, manifestó ella en un segundo video dedicado al tema, donde dio detalles de aquella noche dramática.

“Aparentemente ella no sabía que él estaba de novio conmigo. Y ella estaba muy sorprendida de que una voz saliera del sistema de cámaras de seguridad”, añadió ella en su relato viral. Aunque lo más sorprendente fue lo que sucedió luego.

“Él finalmente me llamó. Pero no mostró emoción, ni remordimientos. Simplemente atendió y me dijo:“Tenés las cámaras, ya viste todo, ya sabés”, contó.

El hombre no parecía demasiado interesado en continuar con la relación, es por eso que, según el relato de la joven, rápidamente le aclaró que su vínculo estaba muerto: “Me dijo: ‘Bueno obviamente esto ya se terminó, así que mañana me voy a llevar mis cosas’. Y yo le contesté: ‘¿Perdón? ¿Qué estás esperando que yo simplemente te diga, que tengas una buena noche? No, mañana no te vas. Te vas hoy”.

¿Cómo terminó la historia? La última mentira también se cayó: “Aunque él aseguraba que ella no sabía nada, ella dejó en evidencia que sabía porque lo ayudó a empacar y se fueron juntos”.