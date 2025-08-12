Esposa de Bryan Ruiz está muy motivada por una meta personal que logró alcanzar

Carolina Jaikel, esposa del exfutbolista Bryan Ruiz, alcanzó una meta personal que la tiene llena de motivación.
“Hoy (ayer) logré volver a hacer ejercicio y solo puedo darle gracias a Dios por cuidarme”, detalló en su cuenta de Instagram.
Jaikel expresó que estaba agradecida con cada célula de su cuerpo porque se restaura y se fortalece para luchar con ella.
Recordemos que Jaikel, lucha contra un cáncer de pulmón con metástasis ósea, enfermedad que poco a poco ha ido dando a conocer en sus redes sociales.