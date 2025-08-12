Esposa de Bryan Ruiz está muy motivada por una meta personal que logró alcanzar

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, exjugador de Liga Deportiva Alajuelense. (redes/Instagram)

Carolina Jaikel, esposa del exfutbolista Bryan Ruiz, alcanzó una meta personal que la tiene llena de motivación.

“Hoy (ayer) logré volver a hacer ejercicio y solo puedo darle gracias a Dios por cuidarme”, detalló en su cuenta de Instagram.

LEA MÁS: El hermoso gesto de Alajuelense con la esposa de Bryan Ruiz

Carolina Jeikel agradeció por hacer ejercicio. (Instagram Carolina Jeikel/Instagram Carolina Jeikel)

Jaikel expresó que estaba agradecida con cada célula de su cuerpo porque se restaura y se fortalece para luchar con ella.

LEA MÁS: Esposa de Bryan Ruiz se fortalece con estos pilares para enfrentar lo que vive

Recordemos que Jaikel, lucha contra un cáncer de pulmón con metástasis ósea, enfermedad que poco a poco ha ido dando a conocer en sus redes sociales.