Esposa de Bryan Ruiz está muy motivada por una meta personal que logró alcanzar

Carolina Jaikel contó que estaba agradecida con su cuerpo

Por Fabiola Montoya Salas
Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, exjugador de Liga Deportiva Alajuelense.
Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, exjugador de Liga Deportiva Alajuelense. (redes/Instagram)

Carolina Jaikel, esposa del exfutbolista Bryan Ruiz, alcanzó una meta personal que la tiene llena de motivación.

“Hoy (ayer) logré volver a hacer ejercicio y solo puedo darle gracias a Dios por cuidarme”, detalló en su cuenta de Instagram.

Carolina Jeikel agradecida con Alajuelense
Carolina Jeikel agradeció por hacer ejercicio. (Instagram Carolina Jeikel/Instagram Carolina Jeikel)

Jaikel expresó que estaba agradecida con cada célula de su cuerpo porque se restaura y se fortalece para luchar con ella.

Recordemos que Jaikel, lucha contra un cáncer de pulmón con metástasis ósea, enfermedad que poco a poco ha ido dando a conocer en sus redes sociales.

Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

