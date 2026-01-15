Esposa de Carlos Cruz nos narró el fuerte momento que vivió al ver al músico desvanecerse mientras comía

El músico y cantante Carlos Cruz, de Los Huracanes, lucha por su salud.

El músico Carlos Cruz, dueño del grupo Los Huracanes, está enfrentando una nueva lucha por su salud, pues fue internado de emergencia en el hospital Calderón Guardia tras sufrir un infarto cerebrovascular.

Su esposa, Ivonne Arley, narró a La Teja, desde este centro médico, el fuerte momento que vivió al ver al músico desvanecerse mientras comía la noche del miércoles.

Lo que parecía una tranquila cena en casa se transformó, en cuestión de minutos, en una escena de terror e impotencia para ella, pues no entendía lo que le estaba pasando al cantante.

De un pronto a otro, el dominicano empezó a perder fuerzas, a quedarse sin respuesta y a desvanecerse, sin que ella imaginara que estaba a punto de vivir otro episodio más o, quizás el más duro, en la salud de su esposo.

“Le di la cena antes y en minutos se sentía mal. Pensé que era el azúcar”, contó Ivonne, al recordar que Carlos incluso intentó comer, pero algo no andaba bien.

“Le serví la cena e intentó comer y se le cayó el tenedor. Yo estaba con él, se me vino de lado. Lo enderecé, traté de reanimarlo, traje alcohol, le puse azúcar debajo de la lengua”, creyendo que se trataba de una baja de glicemia. Sin embargo, Carlos no respondía.

“Le preguntaba: ‘¿Qué siente?’, y no me contestaba. Le pregunté: ‘¿Le duele la cabeza... se siente adormecido?’, ‘¿Siente dormida parte de la cara?’, y no me respondía”, relató, aún impactada.

La esposa de Carlos Cruz se ha mantenido a su lado en el hospital desde que fue ingresado la noche del miércoles. (redes/Facebook)

Según agregó, su rostro empezó a cambiar, hasta que notó algo que la estremeció por completo.

“Empezó como a caerse su rostro y de inmediato me vine. Yo sabía que le estaba dando un evento cerebral porque no me hablaba, estaba perdido”, aseguró.

De inmediato, lo subió a un carro y se lo llevó al Calderón, donde lo han estado atendiendo desde el 2024 cuando llegó por primera vez muy grave al hospital.

¿Qué provocó el infarto?

Ya en el centro médico, los doctores le confirmaron lo peor a Ivonne, pues de una vez detectaron que Cruz había sufrido un infarto cerebrovascular isquémico.

Esto ocurre cuando un coágulo de sangre bloquea una arteria que conecta con el cerebro y se ve interrumpido el flujo sanguíneo causando la muerte de células cerebrales por falta de oxígeno y nutrientes.

Músico y cantante Carlos Cruz, dueño de Los Huracanes, estuvo igual de delicado en el 2024, pero logró recuperarse.

Según le explicaron a la esposa del músico, el evento afectó principalmente el que él pueda expresarse, tanto en el habla como en la escritura.

“No puede hablar bien, prácticamente no puede hablar”, contó Ivonne, quien se mantiene en el hospital esperando cualquier otra noticia mientras él continúa en sala de shock.

Los especialistas, además, le detallaron que el músico padece una enfermedad de vaso pequeño en el cerebro, lo que significa que muchos de sus vasos sanguíneos están dañados debido a pequeños infartos que habría sufrido anteriormente sin darse cuenta. A eso se sumó que una de sus arterias carótidas colapsó y se cerró, permitiendo que un coágulo subiera al cerebro y provocara el infarto.

Muchos exámenes

Actualmente, el músico permanece internado bajo estricta observación médica, mientras se le realizan múltiples exámenes como TAC, ultrasonidos, rayos X y otros estudios necesarios para determinar el alcance del daño y definir el tratamiento a seguir.

Por ahora, no hay plazos ni pronósticos claros. Solo esperar los resultados de cada procedimiento y ver si hay más daños en su cuerpo.

Eso sí, los médicos fueron claros con ella y le advirtieron que la situación es delicada y que su condición puede empeorar.

“Me dijeron que la probabilidad de que le dé otro evento más fuerte es muy alta, que es un paciente de riesgo”, reveló Ivonne.

Carlos Cruz ya había regresado a los escenarios el año pasado. (redes/Facebook)

Este panorama se vuelve aún más preocupante al tomar en cuenta los graves antecedentes de salud que Carlos ha enfrentado en los últimos años. Ivonne explicó que su esposo apenas estaba en proceso de recuperación tras vivir, en el 2024, una de las crisis médicas más fuertes de su vida.

En ese momento, sufrió una isquemia mesentérica intestinal, una condición extremadamente grave que obligó a los médicos a realizarle una resección de seis metros de intestino delgado, además de parte del intestino grueso y el apéndice. A esa complicada cirugía se sumaron posteriormente problemas por piedras en la vesícula, que también requirieron atención médica.

“No estaba bien del todo, apenas en recuperación… y ahora esto”, lamentó su esposa, quien ha sido su principal apoyo en cada una de estas batallas.

Muchos de los amigos del medio de Carlos Cruz estaban muy felices de verlo de nuevo en los escenarios y ahora oran porque salga de esta de nuevo. Acá junto al locutor Rafa Cambronero. (redes/Facebook)

A pesar de todo, Carlos se mantenía bajo control médico constante, pues según explicó la madre de sus hijos, todo este tiempo ha estado en citas con cardiólogo, endocrinólogo, médico internista y neurólogo, entre otros.

Ivonne no se ha separado ni un minuto de su esposo desde que ingresaron al hospital y, entre la angustia, el miedo y la incertidumbre, resume lo vivido con una sola palabra: “Horrible”. Aún así, se mantiene firme, aferrada a la fe y a la esperanza de que Carlos logre salir adelante, una vez más.