Esposa de Christian Bolaños ama unos colores que no son morado y blanco

Jazmín Salas y Christian Bolaños son muy activos en las redes sociales. Instagram.

El futbolista Christian Bolaños es una de las figuras más conocidas del Deportivo Saprissa, se le ve como a uno de los integrantes del equipo con más espíritu morado.

Tanto él como su esposa, Jazmín Salas, acostumbran compartir en las redes sociales muchos detalles de sus vidas personales. Y ahora resulta que ella confesó estar enamorada de unos colores que no son el blanco y el morado.

Quienes la siguen en las redes sociales saben que, como ella lo recuerda cada cierto tiempo, “pink” es su segundo nombre. Lo dice porque le encanta el rosado, tanto que los muebles de la cocina de la casa son de ese color y la vemos como prendas así muy a menudo.

Un día invitó a Andrea Salas a cocinar. Instagram.

En uno de sus posteos más recientes en Instagram contó: “Esta tendencia supercolorida que está tan de moda me tiene totalmente enamorada...”. Y no, no hablaba de los colores de la camiseta que defiende su marido sino de ropa y de accesorios.

Jazmín es una seguidora fiel de la moda, le encanta verse guapa y con estilo y en ese post lo que hizo fue mostrar una combinación de ropa muy colorida en la que destacan unos llamativos (y rosados) zapatos tipo Bratz, o sea, de plataforma, que en este 2022 han vuelto a agarrar fuerza.

En marzo de este año, un artículo de la revista Vogue decía: “Desde los orígenes (los zapatos tipo Bratz), han hecho referencia a diseños sobredimensionados que se distinguían del resto por contar con un maxitacón al alcance de muy pocas mujeres”.

La publicación recuerda que desde el inicio se les vio como un símbolo de libertad, independencia y feminismo.

Quienes nacieron en los noventa y eran aficionados a las muñecas Barbie recordarán que las Bratz eran sus enemigas; nacieron allá por el 2000 y se caracterizaban por ser extravagantes, con unos labios enormes, melena larga y que usaban unos zapatos con tacones grandísimos.

Bueno, la esposa de “Bola” se acuerda muy bien de esas muñecas porque puso junto a su imagen: “los zapatos tipo Bratz me devuelven a la época en la que soñaba vestir como ellas”.

