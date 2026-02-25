Esposa de Cristian Gamboa reveló el sueño que dejó de lado por la vida que lleva con el exfutbolista

Melissa Salazar, esposa del exfutbolista Cristian Gamboa, habló con total sinceridad sobre cómo la vida cambió uno de los grandes planes que había proyectado para su futuro profesional.

Desde Alemania, donde reside junto a su esposo y sus tres hijos —Felipe, Julián y Bruna—, la tica abrió su corazón tras responder una consulta muy personal que le hicieron en redes sociales.

Melissa Salazar y Cristian Gamboa son un matrimonio muy querido en el medio costarricense. Fotografía: Instagram Melissa Salazar. (Instagram/Instagram)

El plan que tenía antes de ser mamá a tiempo completo

A Melissa, de 34 años, le preguntaron qué habría hecho profesionalmente si hubiese asumido un “doble rol”, es decir, combinar la maternidad con un trabajo fuera de casa.

“Si hubiese tenido doble rol (ser mamá y trabajar fuera de casa), ¿a qué te habrías dedicado?”, fue la consulta que recibió.

Con mucha transparencia, recordó que estudió Farmacia, aunque confesó que no era una carrera que realmente la apasionara. Sin embargo, explicó que la eligió porque su plan era abrir su propio negocio y así tener tiempo para dedicarles a sus hijos, quienes siempre fueron su prioridad.

“Mini Meli estudió farmacia, mi sueño era ser mamá y el plan en mi cabeza era tener mi propia farmacia para tener tiempo para ellos, aunque no me gustaba”, dijo en un principio.

Las carreras que realmente le apasionaban

Salazar también reveló que siempre sintió afinidad por la arquitectura y la comunicación, pero decidió no estudiar esas áreas porque pensaba que serían más complicadas de combinar con la vida familiar que soñaba.

“Me encantaba la arquitectura y la comunicación, pero en mi ‘plan de 10 años’ sentía que era más difícil combinarlos con una familia”, afirmó.

Sin embargo, reconoció que la vida dio un giro inesperado y terminó disfrutando mucho más tiempo con sus hijos del que imaginó.

“Las vueltas de la vida y terminé pudiendo disfrutarlos más de lo que pensé”, finalizó.

Melissa Salazar desempolvó esta foto del 2011 con la respuesta que dio. Fotografía: Instagram Melissa Salazar. (Instagram/Instagram)

Una vida fuera de Costa Rica

La familia ha vivido prácticamente siempre fuera de Costa Rica, debido a la exitosa carrera internacional de Cristian Gamboa, quien se retiró del fútbol profesional en 2025.

Actualmente, el exjugador trabaja como “cazatalentos” para el club alemán VfL Bochum, equipo en el que también cerró su etapa como futbolista.

Melissa, lejos de mostrar arrepentimiento, evidenció sentirse plena y realizada en su rol de mamá a tiempo completo, disfrutando cada etapa del crecimiento de sus tres hijos.

La esposa de Cristian Gamboa no habló desde la queja, sino desde la reflexión y la gratitud. Aunque su plan profesional cambió, dejó claro que hoy se siente satisfecha con el rumbo que tomó su vida.