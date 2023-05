Esposa de Joaquín Yglesias contó un detalle muy íntimo de su relación

Valeza Rodríguez y Joaquín Yglesias ya cumplieron 19 años juntos.

Valeza Rodríguez, la esposa del tenor Joaquín Yglesias, reveló en redes sociales cómo fue que inició el amor entre la bonita pareja que lleva ya 19 años junta.

Ella contó que fue con un beso que le dio él que el asunto empezó a rodar y que ya es parte de esta bonita de historia de amor, que está de aniversario.

“Hace 19 años Joaquín me dio un beso. Me encantaba, pero jamás hubiera imaginado todo lo que significaba ese inicio. Me siento superafortunada y bendecida de poder celebrar esta fecha, de poder contar los años y saber que cada día es más especial la vida que creamos juntos. Porque todos los días decidimos seguir adelante con nuestra relación. Hoy y siempre sí”, escribió para conmemorar esa fecha tan especial para ellos.

En algunas entrevistas pasadas, la pareja ha contado que fue ella la que dio el primer paso de invitarlo a salir, pero ahora revelaron que el que se tiró a la agua con el primer beso, fue el romántico tenor.

Actualmente llevan 12 años casados y tienen dos hijos, Lorenzo y Alessandro.

Mientras Joaquín se dedica al canto, Valeza es arquitecta, pero también tiene una página llamada Tacones y Sazones, en donde muestra videos relacionados con estilo de vida, moda y más.