Joaquín Yglesias no olvida a la amiga que le enseñó a tirarse a pista

A Joaquín Yglesias ya lo habían invitado a participar en dos ocasiones anteriores, pero hasta ahora pudo aceptar la invitación de la producción de Dancing with the Stars. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

S sorprendió a muchos con sus movimientos en la primera gala de Dancing with the Stars, tanto que hasta obtuvo el tercer lugar en las calificaciones de los jueces.

Aunque lo suyo es la música y no el baile, para el nuevo compañero de la bailarina Lucía Jiménez en este concurso de Teletica, lo que sabe de baile se lo debe a una excompañera del colegio y es gracias a ella que hoy no es tan tieso en la pista de Dancing ni en las fiesta familiares.

Joaquín asistió al colegio Marista de Alajuela hasta el año 2000 y fue compañero durante toda la escuela y colegio de Melissa Rivera, hermana del reconocido baterista Kin Rivera, exintegrante del grupo Escats.

Según contó el tenor, fue gracias a ella que aprendió a bailar algunos ritmos tropicales durante las fiestas del cole y que por eso le guarda un gran cariño, a pesar de que con el tiempo han perdido el contacto.

“A mi me gusta bailar, no sé si sea bueno o malo; pero por lo menos no soy de esos que se queda sentado... Soy de una generación donde estaba de moda la salsa, el merengue, la cumbia, entonces, si no te tirabas a pista las chiquillas no te volvía a ver en las fiesta del cole. A mi me enseñó a bailar la hermana de Kin Rivera, el baterista. Recuerdo que un día le dije: ‘Melissa, necesito que me enseñe a bailar’, y por eso tengo una gratitud y una deuda tan grande con ella”, recordó entre risas.

Joaquín es la pareja de baile de Lucía Jiménez (derecha), excampeona de esta competencia en su tercera temporada. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

El cantante aseguró que si su amiga del cole no le hubiera quitado ese miedo de tirarse a pista, quizá no hubiera sido capaz de aceptar la invitación de canal 7.

[ A participantes de Dancing with the stars y a sus familias les cambia la vida este domingo ]

El querido ‘Zorro’

Buscamos a Melissa Rivera, quien curiosamente, al salir del colegio estudió para ser bailarina de danza contemporánea y aún sigue muy ligada a las artes y a la enseñanza a través de su negocio Casa Laboratorio Studio.

La alajuelense reconoció que no estaba enterada de que su gran amigo de juventud estuviera en esta competencia de baile, pero que no le extraña para nada y que está segura que lo va a hacer muy bien porque siempre fue muy aplicado.

Melissa (primera a la izquierda abajo) y Joaquín (primero a derecha arriba) fueron muy buenos amigos durante su época escolar. Tomada de Facebook

Además, contó que cuando iban a las fiestas no le daba vergüenza tirarse a pista y que una de las cosas que también le gustaba mucho a Joaquín era actuar en las obras de teatro que organizaban para alguna fecha en especial.

“A veces habían ciertas actividades culturales en el colegio y Joaquín y yo siempre pasábamos metidos en eso. Me acuerdo una vez que estuvimos en una obra de teatro, de repente había presentaciones de bailes típicos y, como yo siempre había hecho danza contemporánea desde pequeña, para mi bailar era algo natural y me apasionaba muchísimo, entonces, cuando Joaquín empezó a hacer teatro y a cantar, pues yo le enseñé a bailar para que perdiera el miedo escénico y pudiera desarrollarse a nivel físico también”, mencionó.

Melissa, quien es hija del músico José Joaquín "Kin" Rivera, y se dedicó a la danza y ahora tiene su propio estudio. Tomada de Facebook

Melissa también mencionó entre risas que ella le decía de cariño “Zorro”, pero no por noviero sino porque le gustaba vestir completamente de negro en las pachangas que armaban entre los compañeros.

“Éramos muy cercanos, nos respetábamos mucho y nos estimábamos muchísimo. Lastimosamente tengo muchos años de no verlo porque cada uno siguió su camino, pero siempre los dos ligados al arte”, dijo Rivera.

El tenor está casado con Valeza Rodríguez y tiene dos hijos, Alessandro y Lorenzo. Foto: Instagram. (Instagram)

De estreno Joaquín está estrenando este viernes su nuevo disco como solista “La ruta de tus sueños” que está disponible en Spotify

Buena profesora de baile

El tenor nacional confesó que en dos ocasiones anteriores la producción de Teletica Formatos le ofreció entrar al programa, pero que por varias razones laborales y personales no pudo aceptar la invitación, hasta esta sétima temporada.

Aunque en el 2018 aceptó participar como invitado en una de las galas y tuvo una probadita de lo que es el ballroom, asegura que ahora la presión es más grande porque ahora sí depende de las puntuaciones de los jueces y está más expuesto al ojo del público, que es al final el que vota cada día.

“Estoy en un punto de mi vida donde me gusta enfrentarme a retos nuevos, complicados, que me hagan crecer, que me hagan salir de la zona de confort y yo siempre he admirado muchísimo todas las expresiones artísticas y el baile es sin duda algo que admiro mucho. Se sabe que no soy un bailarín profesional, que mi fuerte es la música, y esto es un extra que estoy disfrutando mucho y aprendiendo un montón”, mencionó.

Lucía Jiménez y Joaquín Yglesias quedaron en tercer lugar en la primera gala que fue el domingo anterior. Instagram.

[ En Dancing with the stars brillaron las parejas en la pista y en la gradería ]

El cantante de Los Tenores también dijo estar encantado con su pareja de baile Lucía, porque es “espectacular como profesional” y que sus hijos la amaron desde el primer momento en que la conocieron, al igual que su esposa Valeza Rodríguez.

“Gracias a Dios hicimos clic rápido y una buena química que espero se vea reflejada en las diferentes galas”, agregó el cantante.