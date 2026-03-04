Esposa de Ricardo Blanco responde a duros comentarios que recibe en redes

Brenda Calvo, periodista de Teletica y esposa del futbolista Ricardo Blanco, decidió poner sobre la mesa una realidad que quizá a muchos les incomoda y a otros les arde y por la cual pidió que no la llamen “mantenida”.

Este miércoles, mientras se dirigía a su trabajo en La Sabana, la esposa del jugador del Deportivo Saprissa lanzó una frase que no pasó desapercibida entre sus seguidores de Instagram.

“Camino al trabajo sabiendo que mi esposo gana en siete días lo que yo me gano en un mes, para que después no me digan mantenida”, publicó.

La publicación desató comentarios, aplausos y, cómo no, debates incómodos. Porque cuando una mujer deja claro que trabaja, produce y no vive del bolsillo de nadie, el ruido aparece.

Entre los mensajes, algunos recordaron que ser esposa de un futbolista profesional no es glamour permanente, sino sacrificios, ausencias y presión constante.

“Te admiro, Bren, y no debería importarte la opinión de los demás. Sí, ser esposa de un futbolista requiere de muchísimos sacrificios”, le escribió una seguidora.

“Que te resbale lo que piensan. Haz lo que te haga feliz”, le escribió otra.

Calvo dejó claro que, aunque su marido gana más que ella y bien la puede mantener, ella prefiere trabajar y ganarse su dinerito para que no la encajen con el término de “mantenida”.