Esposa del fundador de Amazon, Jeff Bezos, mostró su visita a una de las islas más bellas de Costa Rica

Lauren Sánchez, esposa del multimillonario Jeff Bezos, dueño de Amazon, compartió en sus redes parte de su visita a Costa Rica. (redes/Instagram)

La reconocida periodista y empresaria Lauren Sánchez evidenció en sus redes sociales su visita a una de las islas más bellas de Costa Rica.

La esposa del fundador de Amazon, Jeff Bezos, compartió varios videos en su cuenta de Instagram, donde dejó ver lo maravillada que quedó con su paso por la isla del Coco, uno de los destinos naturales más impresionantes del país.

En las publicaciones, Sánchez mostró paisajes espectaculares, fauna y la riqueza natural de la isla, evidenciando lo mucho que disfrutó la experiencia en este paraíso costarricense.

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Fiel a su estilo, la también piloto acompañó el contenido con un mensaje sencillo pero contundente: “Cocos Island, Costa Rica”, además de etiquetar a la organización ambiental Bezos Earth Fund, ligada a iniciativas de conservación.

Lauren Sánchez, esposa de Jeff Bezos, en Costa Rica

Aunque no dio mayores detalles sobre su visita, sus publicaciones rápidamente generaron reacciones entre seguidores, quienes destacaron la belleza del destino y la importancia de visibilizar espacios naturales como la Isla del Coco a nivel internacional.

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