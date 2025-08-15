Internacionales

Muere la mamá de Jeff Bezos, fundador de Amazon

Jeff Bezos, fundador de Amazon, está enfrentando una dolorosa pérdida

Por Yerlin Gómez Izaguirre
Muere la madre de fundador de Amazon tras luchar contra extraña enfermedad.
Muere la madre de fundador de Amazon tras luchar contra extraña enfermedad. (People en Español/Captura)

Jeff Bezos, fundador de Amazon, enfrenta uno de los momentos más dolorosos de su vida tras el fallecimiento de su madre, Jackie Bezos.

La noticia fue confirmada por el propio empresario a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

Jackie murió este jueves, luego de una dura batalla contra una demencia con cuerpos de Lewy, un trastorno degenerativo del cerebro que afecta la memoria, el pensamiento, el movimiento, la conducta y el estado de ánimo.

Esta condición es progresiva y, en muchos casos, difícil de diagnosticar, y según People en Español, Jackie fue diagnosticada con este padecimiento en 2020.

“Ella falleció hoy, rodeada de muchos de nosotros que la queríamos - sus hijos, nietos y mi padre. Sé que ella sintió nuestro amor en esos momentos finales. Todos fuimos tan afortunados de estar en su vida. La mantengo a salvo en mi corazón para siempre”, escribió el empresario este jueves.

Jeff BezosAmazonJackie BezosMuerte
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

