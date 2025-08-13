Sacerdote provoca escándalo tras agredir a una mujer de 62 años durante una misa. Foto: Ilustrativa (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

João José Bezerra, un sacerdote de 42 años, fue acusado de agredir físicamente a una mujer de 62 años durante una misa.

El incidente ocurrió el pasado jueves 7 de agosto en la Parroquia de Nuestra Señora Consolata, en Brasil, según informó el medio brasileño O Globo.

El padre, quien llegó a la ceremonia como invitado, se presentó ante los fieles como “exorcista”. Pocos minutos después de iniciada la misa, la víctima se encontraba en el suelo “reposando en el Espíritu Santo”, momento en el que supuestamente habría ingresado en ella un “espíritu maligno”.

João José Bezerra tiene 17 años de ser sacerdote. (O Globo/Captura)

Fue entonces cuando el sacerdote la agredió, como parte del presunto “exorcismo”.

La mujer presentó una denuncia alegando que fue víctima de cachetadas, jalones de pelo, puñetazos e incluso patadas.

“La hermana de la víctima, quien también estaba presente en la misa, declaró en una entrevista con TV TEM que fue necesaria la intervención de otros participantes para detener la agresión”, explicó el medio brasileño.

Después de haber golpeado a la mujer, el sacerdote habría abandonado el lugar sin dar explicaciones.

João Bezerra, con 17 años de trayectoria sacerdotal, tiene a cargo una parroquia en una localidad vecina a donde ocurrieron los hechos. Además, es aficionado al deporte y ha sido subcampeón mundial de jiu-jitsu.

El padre también es amante del deporte. (O Globo/Captura)

“La Arquidiócesis de Botucatu, que supervisa la parroquia, calificó el incidente de ‘absolutamente incompatible’ con la misión de la Iglesia y anunció la destitución del sacerdote.

“El arzobispo Maurício Grotto de Camargo también ofreció disculpas a la familia, declaró que la institución está cubriendo los gastos médicos y ha iniciado una investigación interna”, detalló O Globo.

Las autoridades locales se encuentran analizando declaraciones y pruebas, incluidas imágenes de la agresión.