Esposo de Sharon Segura responde ante filazo, disfrazado de “critica constructiva”

El cantante Daniem se desahogó en sus redes sociales luego de haber recibido un filazo directo, disfrazado de “critica constructiva” por parte de un seguidor.

En dos platos, al cantante le dijeron que él no sirve como artista, algo que lo hizo sentir mal.

“Hay momentos en los que me llegan mensajes de personas de todo tipo, mensajes buenos, malos, inteligentes y estúpidos y en muchas ocasiones los contesto, no todos porque a veces son muchos y aunque no lo crean paso un poco ocupado y contestar todo se dificulta. Pero me llegó un mensaje que lo contesté y quiero hablar al respecto”, inició su relato, antes de compartir un pantallazo de la conversación.

El mensaje decía esto: “Mae con toda sinceridad, tenés 0 talento pa’l reguetón, yo sé que sos humilde y aceptás las criticas”.

A lo que Daniem: “Mae, con toda sinceridad, me importa muy poco lo que usted piense”.

A la persona no le gustó nada la respuesta del esposo de Sharon Segura y le volvió a tirar durísimo.

“Eso dice mucho de su persona, era una crítica constructiva, pero ok, así como me respondió, así le va a ir”, le dijo su crítico.

El artista, claramente frustrado, dijo que el mensaje le quedó más que claro que era para destruirlo y no para aportarle algo a su vida o a su carrera.

“Cuando usted hace una crítica constructiva, usted aporta algo a la persona, por lo general se hace cuando sabe pero si usted hace una crítica y no sabe nada, usted lo que está es destruyendo”, aseguró en sus redes sociales.

Agregó que no quiso dejar pasar ese mensaje para alzar la voz porque él no le hace daño a nadie, trabaja por lo suyo y por eso no entiende cómo alguien quiere pisotear a otro.