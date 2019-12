View this post on Instagram

La Fe es la certeza de lo q se espera,, la convicción de lo q no se ve,, y Dios honra a los q le honran ✨🙏🏻✨,, seguimos creyendo y orando !! Gracias ,, muchas gracias a todos los q están levantando una oración por @memodelbosquetv ,, a todos los q están donando su sangre para el ,, solo puedo decir GRACIAS!!! Porque estar en las buenas y en las malas es amar sin condiciones,, es amor q no cambia y q resiste las peores tormentas!!!! Solo confiando en ti Señor ,, en tus manos estamos,, 🙏🏻#diosesbueno #diosesbueno #diosesamor #diosesbueno