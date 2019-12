View this post on Instagram

Y seguimos aquí ,, un día a la vez, porque hay algo q nunca pude aprender,, a darme por vencida !!!! Fortalécete en tu interior y nada podrá aplastarte !!! Mi confianza solo está en Dios ,,fuera de Él no hay garantías ,, coloca ahí tus sueños, tu vida, y jamás serás traicionado,,