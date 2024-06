¿Está embarazada Majo Ulate? Novia de Mauricio Hoffmann fue directa al responder

Majo Ulate aclaró a sus seguidores si su "pancita" es de embarazo o no.

Majo Ulate, la novia de Mauricio Hoffmann, recibió varios comentarios de sus seguidores después de publicar un video mostrando su abdomen, donde algunos le preguntaron si estaba embarazada debido a lo que notaban como una “pancita”. Majo publicó varias historias para aclarar la situación y evitar rumores.

“Ayer les hice un video, aquí mismo donde estoy, explicándoles cómo me amarro el pelo con un palito, y por la luz que tenía, que es una luz que venía de ahí abajo, se veía la pancilla superabultada y mucha gente me preguntó, otra vez, que si estaba embarazada”, inició la maquillista.

“Les aclaro: No, no estoy embarazada, no quiero estarlo. Yo siempre he dicho que no quiero bebés. He tenido dos relaciones a lo largo de mi vida, que las dos han sido muy duraderas y muy, muy formales y pues si lo quisiera, ya lo habría hecho. Mis dos parejas han sido hombres excelentes que reúnen todas las cualidades para ser papás”, señaló Majo.

Así se mostró Majo Ulate en sus historias para aclarar el tema. (Instagram)

Ulate también dijo en sus historias que la única forma en la cual quede embarazada es que su método anticonceptivo, que utiliza hace 10 años, fallara. También explicó que aunque siempre ha dicho que no quiere bebés, eso puede cambiar, ya que los humanos estamos en constante cambio.

LEA MÁS: Periodista Jimena Mata se abre camino en la radio gracias a su pasión y frescura

La creadora de contenido explicó que no tiene ninguna operación en su abdomen, aunque las personas piensen lo contrario.

Majo aprovechó para hacer una reflexión y recordar que en redes sociales siempre se puede aparentar, pero que no se debe olvidar que la realidad siempre le gana a la ficción e insta a las personas a no opinar sobre cuerpos ajenos.