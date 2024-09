Esta es la triste razón por la que Coco Roper ya no publica tanto sobre su vida en redes sociales

Nicole "Coco" Roper, hija de Lynda Díaz, lanzó su libro "Mírame" en junio.

Coco Roper ha dejado de ser tan constante con las publicaciones en sus redes sociales y eso tiene extrañados a sus seguidores.

La influencer tica hizo un en vivo este miércoles, en el que habló de su necesidad de consumir marihuana medicinal para poder comer y del por qué ha estado tan alejada de su comunidad de Instagram.

La hija de Lynda Díaz explicó que más bien tiene días de no fumar y que eso le preocupa porque no le da casi apetito.

Según explicó, si come sin haber consumido la sustancia la comida le cae mal y hace que se sienta peor, por eso es muy poco lo que ingiere. Además, aclaró que sus problemas alimenticios vienen desde antes de su cáncer.

“Fumo porque me ayuda mucho con el dolor, pero más allá de eso me da la capacidad de poder comer, pero no he estado comiendo, porque no he estado fumando. Estos últimos meses ha sido muy difíciles para mí y yo creo que de todo lo difícil en la vida se aprende”, mencionó.

Nicole "Coco" Roper confesó en el en vivo que quieren hacerle una nueva operación, pero está pulseando que sea hasta diciembre para poder pasar el cumpleaños de su hija tranquila.

Ella también confesó la razón por la que ha estado poco activa en sus redes y que, después de todo lo que generó la publicación de su libro “Mirame”, ha recibido muchos comentarios negativos que la han bajoneado todavía más.

“Porque desde que pasó lo que pasó con mi mamá, todo explotó y explotó feo, y mi lugar seguro, que eran mis redes sociales, se volvieron muy negativas, un lugar de estrés y no de positivismo para mi; me vi criticada por, absolutamente, todo lo que hacía. Quería postear, pero sentía que todo lo que posteaba era visto con ataques, o siento que perdí el lugar seguro para poder hablar de cualquier cosa que necesitaba.

“Sí, entró una vibra muy negativa, para mi fue muy difícil. Lloré tanto y eso es lo que quiero hablar con mis suscriptores, la suscripción se infiltró también, personas tratando de llevar chismes de izquierda a derecha, atacándome, deseándome que me muriera, que para qué estaba peleando mi vida, que mi vida no valía nada y he cortado, pero al cortar esa mala vibra y al tratar de enfocarme yo en la fortaleza para seguir adelante me vi, no intencionalmente, pero me alejé de postear, me alejé de compartir, me alejé de expresarme libremente como siempre lo había hecho”, mencionó.

LEA MÁS: Coco Roper recibió la visita de la única persona de la familia que, según ella, no la ha abandonado

Coco agregó que después de estos días de respiro tomó la decisión de retomar su contenido porque sabe quién es y lo que vale y no se dejará vencer por la tiradera de algunos de sus seguidores.