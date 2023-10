Esta fue la enseñanza que le dejó a Johnny López la lamentable muerte de su papito

El periodista Johnny López trabaja en canal 7. (Instagram)

El 28 de mayo de 2021, el periodista Johnny López le hizo frente a uno de los capítulos más tristes de su vida: la muerte de su papito.

Don Wílmer López falleció por causa del covid-19 y aunque su muerte enlutó al periodista de canal 7 y a toda su familia, para Johnny también significó un despertar.

Al menos así lo comentó el presentador de Más que noticias en el pódcast No hay palabras, del cantante y empresario David Barahona.

López habló extenso de su vida, y por supuesto de su pareja, don Marcelo Castro; sin embargo, la conversación relacionada con su papá fue uno de los principales momentos de la entrevista.

Johnny mencionó que la principal lección de vida que le dio su papá la aprendió el día en que falleció, lo que significó replantearse la forma en que venía haciendo las cosas, principalmente en el plano profesional.

Johnny López trabaja en Más que noticias de canal 7.

“Ese día (el que murió don Wílmer) después de que uno siente que el mundo se le viene encima y que la vida no va a ser igual, entendí muchas cosas: el tiempo de calidad con la gente que uno quiere, no correr… Antes decía que iba a ir tratando de hacer y crecer profesionalmente y lograr, y cada faceta que usted tiene en su vida es importante, pero no puede perder lo esencial: su familia”, comentó el exparticipante de Dancing with the Stars.

Según dijo, cuando su papito estaba con vida, él estaba muy enfocado en trabajar bastante para darles una casita a sus papás y tener un lugar para compartir con ellos después de cierta edad.

“Y de repente la vida o Dios dice que esta etapa llega hasta aquí, yo me quedo sin mi papá y ¿todo esto que planeé, Dios?”, cuestionó el comunicador.

De ahí comprendió que la principal lección que su papá quiso darles en vida a él y al resto de su familia era no perder de vista lo esencial.

“Lo esencial está siempre alrededor nuestro; primero esa paz interior y ese amor propio para después cuidar a su gente, a los que están cerca”, refirió López.