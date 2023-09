Johnny López le pegó color a compañero de Más que noticias que sacó los pasos prohibidos

Johnny López, Ernesto Herrera, José Miguel Cruz y Juan Carlos Zumbado son los presentadores de Más que noticias.

Johnny López no se aguantó y le pegó el color a uno de sus compañeros de Más que noticias por un video que compartió en redes donde aparece bailando.

López no pudo evitar echar al agua a Juan Carlos Zumbado, quien aunque no es muy diestro para el baile, le gusta pasarla bien y no se niega cuando lo sacan a mover el esqueleto.

Zumbado compartió un video donde saca lo que tiene en la pista y aunque reconoció que la intención es lo que cuenta, su compañero no lo vio así.

“Saqué los pasos prohibidos. La intención es lo que cuenta y lo bonito es disfrutar estos pequeños momentos”, escribió Juanca al pie del video.

Este fue el mensaje que le dejó Johnny López a su compañero Juan Carlos Zumbado. (Facebook)

El risueño periodista está dando su mayor esfuerzo bailando una salsa con una señora que, a todas luces, lleva la rienda y fue a eso a lo que le sacó punta Johnny en un comentario que hizo al posteo.

“La señora se da vuelta ella misma”, le puso la pareja de Marcelo Castro a su compañero en el programa de canal 7, con varios emoticones de caritas desternilladas de la risa.

A Juan Carlos le dio mucha gracia el comentario, pero más gracia le dio porque, según escribió, ni siquiera se dio cuenta de quién llevaba a quién cuando estaba en la pista.

Juan Carlos Zumbado saca los prohibidos

“No me había dado cuenta”, reaccionó Juanca a lo que le dijo Johnny.

El comentario de López fue el único colorazo que se llevó Juan Carlos, porque el resto de las reacciones que tiene la publicación son de mucho cariño para el comunicador.

“Además de excelente persona, carismático, noble y sencillo, es excelente bailarín. Juankita que Dios continúe llenándote de éxitos y muchas bendiciones”, fue uno de los mensajes que le dejaron a Zumbado.

Johnny López y Juan Carlos Zumbado son compañeros en Más que noticias. (Facebook)

Johnny y Juan Carlos se llevan superbién porque tienen años de trabajar juntos en Más que noticias, programa donde son reporteros y presentadores. El equipo de esa producción lo completan José Miguel Cruz y Ernesto Herrera.