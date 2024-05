Esta fue la estrategia de Bryan Villalobos para ganar la sexta gala de Tu cara me suena

Bryan Villalobos ganó la sexta gala de Tu cara me suena.(Teletica)

Bryan Villalobos nos dejó con la boca abierta al contarnos su estrategia para resultar ganador de la sexta gala de Tu cara me suena.

El sancarleño cerró la noche con broche de oro, con la canción “I feel good”, del artista estadounidense James Brown, interpretación con la que Villalobos limpió al público y a los jueces, ya que era en inglés.

“Para la interpretación de esta canción me preguntaron mucho sobre la pronunciación, porque yo no soy bilingüe, ni tengo inglés como segunda lengua, pero tengo un curso de inglés básico, el cual me ayuda a defenderme”, detalló.

El músico, de 36 años, agregó que otra de las cosas que lo benefició fue su trabajito, ya que él trabaja en hoteles.

“Trabajo cantando en hoteles y eso me ha ayudado un poco a desenvolverme con el idioma inglés. Siento que lo más difícil no fue en sí el idioma, sino imitar la voz del artista, porque es una voz ronca y hay que tener cuidado porque uno se puede lastimar las cuerdas vocales”, detalló.

El cantante trabajó muy duro la voz y el idioma, pero nos confesó que la práctica fue lo más esencial.

“Por dicha la canción no tiene tanta letra, eso también ayudó. No hubiera sido el mismo resultado con un tema que tuviera mucho más texto en inglés”, agregó.

Además de ponerle bonito, Bryan hizo algo que nadie esperaba, que era meterse de lleno en el papel de James Brown para ganar la gala.

“Todos los chiquillos (compañeros, maquillistas, profes, producción, etc.) me decían que esta era mi gala, que ya me habían visto en los ensayos, pero traté de no conformarme con eso, y que por querer creérmela vaya a fallar en algo, y como no quería eso, sino enfocarme en mí mismo, usé una estrategia la cual fue no ver, ni escuchar a ninguno de mis compañeros”, detalló.

Bryan contó que mientras se daba la grabación de sus compañeros, él pasó con audífonos puestos ensayando y que se los quitó hasta lo último cuando le tocó salir a escena.

Bryan Villalobos va a ayudará a La Fundación amor y esperanza, ubicada en San Carlos, con 3 millones de colones.(Teletica)

“Eso me ayudó a concentrarme y enfocarme más en lo mío. Porque si me ponía a ver y a escuchar a los compañeros, uno empieza a ver errores y se mentaliza y eso era lo que yo no quería.

El talentoso artista comentó que su enfoque y su competencia con él mismo, le dieron el gane para ayudar a la Fundación amor y esperanza, ubicada en San Carlos, con 3 millones de colones.

Bryan Villalobos contó que saber un poco de inglés le ayudó a ganar.(Teletica)

LEA MÁS: Bryan Villalobos de Tu cara me suena: el sancarleño que nació en Puntarenas por casualidad

“La fundación la conozco hace algún tiempo; se dedica a tratar a personas con discapacidad múltiple. Es muy lindo poderlos ayudar, ya que nos contaban que cuando una persona llega en esta condición o estado vegetativo, los especialistas los ven una vez perdida. Entonces cuando llegan a la asociación le brindan la parte de terapia educativa, sensorial, cognitiva, neurológica, y refuerzan todas esas áreas a través de los especialistas que ellos tienen, pero los recursos que tienen no son suficientes por lo que esta ayuda es una bendición porque podrán tratar algunas deudas y casos”, comentó.