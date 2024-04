Bryan Villalobos de Tu cara me suena: el sancarleño que nació en Puntarenas por casualidad

Bryan Villalobos tiene 36 años y es cantante e imitador. (Teletica para La Nación)

Toda la familia de Bryan Villalobos Góngora es de San Carlos: allá nacieron, se criaron y echaron raíces, pero por casualidades de la vida, la historia de los orígenes del cantante tuvo un giro inesperado.

El actual participante de Tu cara me suena (TCMS) nació en Puntarenas, ya que en medio de una breve temporada de trabajo que tuvo su papá en La Perla del Pacífico y que obligó a su familia a vivir ahí por un tiempo, su mamá se mejoró en esa provincia.

“Fui un sancarleño que nació en Puntarenas”, dijo Bryan, quien le tiene un gran cariño al Puerto, pero no tiene ninguna duda que por sus venas corre sangre sancarleña.

Villalobos, de 36 años, tiene bastante tiempo vinculado a la música, un talento que le permitió dar el salto al programa de imitaciones y canto que canal 7 estrenó la semana pasada.

¿Quién es él y cómo se enredó con la música? De eso y más el cantante e imitador habló con La Teja.

-¿Quién es Bryan Villalobos?

Soy una persona apasionada por la música, medio loquillo y compositor. Tengo mi propia música y he hecho colaboraciones para otros artistas. Soy un músico de profesión y me dedico a hacer eventos en hoteles y en fiestas privadas.

Bryan Villalobos dice que le encanta tocar la guitarra porque es un instrumento musical muy versátil. (Cortesía)

-¿Heredó de alguien ese talento por la música?

Mi mamá canta, pero nunca se dedicó a eso ni estudió nada de eso porque antes eran más complicadas las posibilidades. A mi papá le gusta la música y tengo dos hermanos que tocan guitarra, entonces hay un gusto por la música en la familia, lo que pasa es que ninguno decidió dedicarse a eso, solo yo. Dije que les iba a demostrar que sí se puede vivir de la música.

-¿Y se puede vivir de la música en este país?

He podido porque actualmente me dedico solo a eso. Tuve un corto trayecto en el que fui profesor de música en instituciones privadas. Es vacilón porque tengo colegas que son educadores de profesión y tienen los eventos como algo alternativo; pero en mi caso, mi fuente principal de ingresos son los eventos y la extra son las clases.

-¿Cómo se define como cantante?

Como una persona que le gusta improvisar mucho. No me gustan tanto los ensayos, para mí los ensayos son aburridos, pero para eventos porque para este programa (TCMS) ensayar es parte del proceso; pero soy un artista que si un cliente me dice que le cante alguna canción, la escucho dos o tres veces y me tiro al agua para ver cómo sale. Me gusta correr riesgos en ese aspecto.

Pulseador Orgulloso Papá Bryan ya había intentado estar en otros programas de canal 7, entre ellos Cantando por un sueño y Nace una estrella. El artista es un enamorado de San Carlos. Dice que lo mejor del cantón son las mujeres, el clima y la productividad de sus tierras. Bryan es papá de una preciosa niña de cinco años, quien es una de sus más grandes fans en esto de la música.

-¿Se ha visto en apuros al asumir riesgos así?

Sí claro, en algún momento se me olvidó la letra de la canción, un acorde, o me quedé en blanco en media presentación y he tenido que improvisar sobre la marcha para tratar de disimular el error.

-Usted también es guitarrista, ¿por qué ese instrumento musical y no otro?

La guitarra es el instrumento más completo de todos en el sentido de que casi que es el único que puede acompañar a todos los demás instrumentos. La guitarra va casi con todo, es un instrumento muy versátil. Toco guitarra desde los 15 años.

-¿Cómo logra entrar a TCMS?

Ocurrió en un chat de músicos que tenemos en San Carlos. Después de la pandemia, el gremio de músicos de allá se unió mucho y un día de tantos a ese chat llegó un mensaje de una exparticipante de TCMS con un correo electrónico por si alguno estaba interesado en audicionar para el programa. Me tomé el atrevimiento y escribí y se me dio la oportunidad de estar ahí. Tuve que pasar por un filtro para llegar ahí, pero alcancé un campo.

Bryan Villalobos también se ha desempeñado como profesor de música en clases de estimulación temprana, aunque también ha sido profe en escuelas y colegios privados. (Cortesía)

-¿Qué significa estar ahí?

No se trata de demostrarle a los demás nada, se trata de demostrarme a mí mismo que estaba para más cosas. Yo no me sentía viejo en el sentido de que mi carrera se estaba acabando, sino que me sentía viejo para estar en televisión nacional, pero se abrió esta posibilidad. Creo que es una lección de vida para la gente que quizá se rinde muy fácil y que dice ‘hasta aquí llegué’.

-¿Cómo quiere usar esta plataforma?

Todos tenemos intereses diferentes; en lo personal, esto me puede aportar más en dos cosas: que la gente escuche mi música original que tiene pocos oyentes y ojalá más adelante se abra la oportunidad de trabajar en Teletica u otro medio de comunicación como presentador o imitador.

-¿También imita?

Siempre lo hice por vacilón y nunca profesionalmente, pero en los eventos la gente me dice que cante como Sabina o como Shakira, Eso de la imitación no sé de dónde salió.

-Usted es de San Carlos, ¿qué implicó aceptar la oportunidad de estar en TCMS?

Implicó venirme a vivir algunos días de la semana a San José. En Barrio México encontré a una señora que alquilaba un cuarto en su casa y entonces le alquilo las noches que lo necesito. Ella me da las llaves y ahí estoy viviendo de lunes a jueves.