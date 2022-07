Esta pareja de Dancing with the Stars se perdería la gala de este domingo

Este domingo hay eliminación en Dancing with the Stars. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce Robles.)

El periodista José Miguel Cruz no podría bailar este domingo en Dancing with the Stars debido a que -aparentemente- salió positivo de covid-19.

Según supo La Teja, JM se habría dado cuenta de la noticia este viernes, día en que se hace el ensayo general, por lo que tendría que guardar cuarentena por unos días. Es decir, no podría estar en esta próxima gala que es la primera eliminación.

Esta mañana, su pareja, la bailarina Angie Gamboa subió una historia a sus redes sociales donde está haciendo yoga, en lugar de estar practicando para la importante presentación del domingo.

De momento, consultamos con la gente de comunicación del canal y nos pidieron un poco de tiempo para darnos la respuesta.

JM tendría que perderse la tercera gala por enfermedad. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce Robles.)

También se sabe que el brote de covid-19 ha estado fuerte en el canal, a pesar de las muchas medidas sanitarias que han implementado para evitarlo.

De acuerdo a lo que se acostumbra en estos casos, a la pareja que no pueda presentarse se le pone una calificación general por parte de los jueces, así como para no perjudicarla. Aunque en un día de eliminación, esto podría llevarlos a salir del programa.

Consultamos con el participante y vio pero no respondió los mensaje. Personeros de Teletica nos pidieron tiempo para dar una respuesta.