Víctor Carvajal evalúa la participación de su amigo Mauricio Hoffman en Dancing with the Stars

Víctor Carvajal y Diana de la O se llevaron la cuarta temporada de Dancing with the Stars. Fotografía: Graciela Solís (GRACIELA SOLIS)

Víctor Carvajal casi se descompone la primera vez que vio a Mauricio Hoffman bailando en la pista de Dancing with the Stars.

El ganador de la cuarta temporada del programa de meneos de Teletica ha estado muy pendiente desde Estados Unidos, lugar donde vive, de la participación de su amigo.

Este domingo, en la segunda gala de la sétima temporada, estuvo un poco más tranquilo, pero también lleno de emoción porque sabe que el macho está viviendo una etapa más que bonita en su vida, la cual él no pudo disfrutar al máximo debido a diferentes situaciones que le ocurrían en ese momento.

El desempeño de Mauricio Hoffman ha convencido a Víctor Carvajal. Foto: Lilly Arce. (Lilly Arce Robles.)

- ¿Cómo ha visto a Mauricio Hoffman en las primeras presentaciones de Dancing with the Stars?

Casi me descompongo la primera vez que lo vi, iba manejando y cuando ya le tocaba a él paré para poder verlo con tranquilidad. Me metí a una bomba y no le puedo explicar, sudaba frío de la emoción de verlo, porque uno que ya estuvo ahí sabe los nervios que dan las primeras presentaciones.

Lo he visto en una etapa más madura de bailarín, porque como todos recordarán, en algún momento estuvo en un concurso de baile popular (Bailando por un Sueño), pero cuando se habla de Dancing es mucho más rajado, más técnico y por eso me parece que está dando la talla bastante bien.

- ¿Cuál de las dos coreografías le ha gustado más?

De las dos que ha hecho, no ha habido ninguna que yo diga que le faltó. Los jueces le dicen que los hombros y que aquí que allá, pero son tecnicismos, detalles mínimos que le dicen porque lo está haciendo muy bien y por eso le exigen más.

- ¿Siente que le ayuda el que haya bailado en un concurso diferente hace varios años?

Creo que el que baila, baila, y el que lo hace es toda. Con concurso anterior o sin eso, si ya uno lo tiene, ya uno lo usa.

- ¿Cómo le contó que iba a participar en el programa?

Hace un tiempo estábamos hablando de Dancing, me dijo que lo llamaron y que le parecía chiva porque él siempre había querido participar, yo le dije que le diera. Él tenía dudas porque pensaba que era muy difícil, pero yo como compita lo apoyé y se terminó decidiendo, es bonito porque lo veo muy ilusionado y lo está haciendo muy bien.

Mauricio Hoffman y Víctor Carvajal siguen siendo buenos compas.

- ¿Cómo recuerda su paso por Dancing?

Fue una etapa que me hubiera gustado disfrutar más. Lamentablemente, por situaciones que estaba pasando, no tuve tiempo ni cabeza para disfrutarlo.

- ¿Cómo cuáles?

Mi expareja estaba en el hospital, cirugías iban y venían, después de los ensayos me tocaba ir al hospital, supercansado ahí me quedaba hasta la madrugada. Luego al día siguiente iba al programa (De boca en boca), al ensayo y así iban todos los días. Siento que había mucho alrededor mío y no me dio tiempo, cuando me di cuenta se terminó.

- Más allá de eso, ¿el concurso es un recuerdo bonito para usted?

Maravilloso, lindo, la producción, el cansancio, los moretones, mi pareja Diana (De la O), son recuerdos muy bonitos, principalmente cuando uno está en la pista que es muy chiva.

- ¿Sigue hablando con ella?

A mi amorcita la amo mucho, pero somos personas con vidas muy distintas, cada uno con sus metas y a veces hablamos o nos saludamos, está la amistad, pero no es que pasemos hablando siempre.

- ¿Qué pasó con su trofeo?

Quedó en Costa Rica.

- ¿Su pareja sabe que ganó Dancing with the Stars?

Por supuesto, ya vio todos los videos, los bailes, la premiación, la cara de ahogo de los demás cuando vieron que gané y hasta le expliqué quién era Mr. Fitz (Fitzgerald Haney), que era el embajador de Estados Unidos y no me quiso dar la visa.

- ¿Ve a Mauricio llegando a la final?

Eso es algo que solo la gente puede decidir, porque si algo tiene ese formato es que es respetuoso con el voto de la gente, entonces depende del apoyo, pero yo estoy seguro que la gente sabe y disfruta de un buen espectáculo. Yo sí puedo decir que Mauricio tiene todo para llegar a la final.

- ¿Le gustaría en algún momento echarse un bailecito en esa pista?

No, qué va, ya uno está muy viejo pa’ eso.

- ¿Cómo ha visto a los demás participantes?

Me llama la atención que Mambo Núñez es el que mejor baila de los futbolistas que han participado en todas las ediciones anteriores, y Kimberly Loaiza que también lo hace espectacular.