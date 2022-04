Víctor Carvajal le da otra oportunidad al amor ya que tiene nuevo novio

Víctor Carvajal se siente pleno con el trato que la da su nueva pareja. Cortesía.

Víctor Carvajal le está dando una nueva oportunidad al amor, tras estar soltero por poco más de un año y de varios meses de estar alejado de todos y de todo.

Desde Estados Unidos, lugar donde reside desde que salió de canal 7 (el 20 de agosto pasado), el expresentador de De boca en boca nos contó que está viviendo un momento bastante dulce en su vida, pues conoció a un gringo que lo tiene como loco, al punto que ya prácticamente no se separan.

Víctor, quien jaló por más de 20 años con José Acuña, de quien se separó en diciembre del 2020, asegura que en poco más de dos meses de haber empezado la relación, ha vuelto a sentir cosas que jamás imaginó volver a experimentar y por eso está feliz e ilusionado con ese nuevo amor, al que espera poder traer pronto a Tiquicia.

Víctor Carvajal ha podido conocer más de Estados Unidos gracias a su nuevo amor. Cortesía.

- ¿Qué ha sido de su vida?

Estoy en Estados Unidos, me reservo el estado porque creo que no es relevante. Pero me siento bien, trabajando como todos y viviendo la vida que me merezco.

- ¿Cómo está esa vida amorosa? ¿Es cierto que ya tiene pareja?

Muy bien, y sí, estamos muy contentos. El nombre me lo reservo, pero ya llevamos poco más de dos meses juntos, desde que le di una nueva oportunidad a mi corazón de vivir la experiencia de andar con alguien y la vida me puso a este muchacho en el camino, ha sido realmente una bendición para mí.

- ¿Cómo se siente después de tanto tiempo de no tener una pareja distinta a la que tuvo por 20 años?

Completo, como persona, también respetado, querido, amado, muy bien. Lo bonito es que, aunque no lo crean, los dos compartimos una fe muy profunda en lo espiritual y en Dios y ha sido una experiencia muy bonita.

- ¿Cómo se conocieron?

Un día revisé mensajes en una red social y él me había mandado un mensaje, yo dije: ‘Ay, ¿qué es eso?’, que un muchacho así me estuviera mandando mensajes, le contesté y no me arrepiento de haberlo hecho, de ahí nació todo esto.

- ¿Ya lo metió a los TikToks?

No, todavía no, pero ya lo puse en la foto de perfil y la gente me pregunta por él.

- ¿Qué podemos saber de él?

Como persona es encantadora. Supercarismático, me hace reír y eso cuesta mucho. Me trata muy bien, me hace sentir seguro y al fin puedo decir que estoy pleno.

Es una persona que ha venido a sanar ciertas áreas que estaban bastante lastimadas de mi vida.

- ¿A qué se dedica?

Es un multimillonario, dueño de 27 empresas (risas). No, no, es un trabajador común y corriente como cualquier otro y eso me gusta mucho.

- ¿Le ha contado algo de todo lo que usted es en Costa Rica?

No le tuve que contar, cuando nos estábamos conociendo él se metió a Internet, puso mi nombre en Google y lo primero que le salieron fueron las notas de La Teja, entonces gracias a ustedes se enteró de mí.

-¿Eso es bueno o malo? Porque aquí se ha dicho lo positivo y lo que no...

No, bien, se dio cuenta que mis papás murieron, conoció también todo lo que pasó allá, pero él todo bien con eso.

Víctor Carvajal ya se lo presentó a la familia, es decir, la cosa va en serio. Cortesía.

- ¿Cómo reaccionó a toda esa información?

Pobrecito, no lo podía creer, me dijo que es como si él anduviera con alguien famoso, pero yo le dije que ya es algo que quedó atrás.

- ¿Habla español?

No, muy poco, a punta de traductor me conoció.

- ¿Lo ha llevado a conocer el país?

Sí, me ha llevado a conocer bastante la zona, yo no soy de salir, paso ‘enguacado’ en la casa de mi hermana, pero él sí me ha llevado a varios lugares bonitos de aquí, hemos ido a comer, al cine, disfrutado de la nieve, cosas que no había hecho antes.

- ¿Le ha dicho si quiere conocer Costa Rica?

Sí, le genera mucha curiosidad, la comida de allá, el gallo pinto, el arroz con pollo y la olla de carne que le ha hecho mi hermana le han encantado.

- ¿Qué le dice ella de la relación?

Está contenta porque me ve feliz y ve que él me trata muy bien. También he hablado con la mamá de él, por teléfono, y me pidió que lo cuidara mucho porque es una persona que vale mucho.

- ¿Cómo es allá el tema de las parejas gais?

Bueno, yo siempre he estado en contra del exhibicionismo, ya sea homosexual o heterosexual, porque siento que las personas merecen respeto, no en vano antes habían rótulos de ‘Se prohíben escenas amorosas’. Entonces yo no soy de andar así, pero aquí es más normal, la gente por lo general respeta, sí veo que cada quien anda en lo suyo.

- ¿Pensó que el amor le iba a llegar tan rápido estando en otro país?

Nunca estuve buscando el amor, pero cuando uno es rico, se lo espera... (risas).

- ¿Cómo quedó el tema con su expareja?

Es una relación cordial, hablamos, pero hasta ahí, él está en Costa Rica y yo aquí.