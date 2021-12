Exclusiva con Víctor Carvajal: “Tanto que se hablaba de que yo era así (puñal) y resultaron ser ellos”

Víctor Carvajal Víctor Carvajal decidió hacer de su vida privada una verdadera vida privada. Cortesía.

Durante mucho tiempo, Víctor Carvajal no paró de aparecer en cuanto evento de fin, principio y mediados de año se le ocurría a Teletica. Sin embargo, en esta ocasión el cuento es muy diferente.

Al expresentador de De boca en boca, que supo hacerse campo en Buen Día, Dancing With the stars, el Chinamo, los Toros Teletica, el Verano toreado y hasta en Tu cara me suena, parece que se lo tragó la tierra.

Desde su despido del 7, en agosto de este año por decirle “sugar daddy” (paganini) a Ignacio Santos, de Víctor se sabe poco, cerró la mayoría de sus redes sociales y de no ser por una o dos transmisiones en vivo que hizo en octubre en Instagram, antes de ponerle candado al perfil, no se sabría nada de él.

En TikTok de vez en cuando sube videos, pero la mayoría son bromas precisamente sobre el escándalo que generó su salida en este 2021.

Se sabe que fue a visitar a algunos familiares a Estados Unidos, pero ahora asegura que prefiere mantener su vida privada de esa manera.

Víctor habló con La Teja y nos contó qué se ha hecho en todos estos meses.

[ Víctor Carvajal nos contó qué haría si se topa a Ignacio Santos y Nancy Dobles ]

-¿Cómo ha estado en estos meses?

He estado muy bien, muy tranquilo, equilibrado y relajado.

-¿Vemos que cerró redes sociales, era algo que necesitaba hacer?

Las redes eran algo que no necesitaba tener porque en mi caso nunca me sirvieron de mucho, más allá de tener el máximo contacto con los seguidores, pero nunca le saqué el provecho, es decir, usted a mí nunca me vio en un carro de noventa millones o en casas lujosas que me dieran de canjes por lo que uno publique en sus redes. Entonces, a raíz de que ya no estoy en televisión, decidí cerrar las cuentas.

-¿No le hace falta nada?

Vieras que el contacto con la gente, pero he entendido que con las personas que realmente me estiman, el contacto va más allá que por una red social, sé que hay gente que ora por mí y yo también lo hago por ellos, porque yo todavía pienso en tantas familias que me escribieron que tenían alguna persona con capacidades diferentes o enfermedades terminales, la conexión con ellos es más de corazón.

-¿Qué ha hecho después de salir de Teletica?

Lamentablemente he defraudado a algunos que quisieron verme hecho leña, porque gracias a Dios soy la persona más feliz del mundo hoy por hoy.

-Lo vimos por Estados Unidos, ¿sigue por allá?

Creo que me han visto donde quiero que me vean, porque al final las redes sociales funcionan así, uno pone solo lo que quiere mostrar y no lo que hay detrás.

-¿Cómo evalúa su 2021?

Lo catalogo como un año que me dio una oportunidad de crecer, como una respuesta a una petición que yo le hacía a Dios, como una guía de mi mamá.

-¿Le quedó alguna lección de lo que vivió este año?

Por supuesto que sí, aprendí una gran lección: nunca deje de ser usted mismo y no se prive de decir lo que tenga que decir, vale la pena.

-¿Usted dejó de ser Víctor en algún momento?

Sí, creo que el medio te convierte en alguien que no sos.

-Alguna gente piensa que usted es como el personaje que veía en tele o en redes, ¿cómo se describe usted?

Por supuesto que soy así de atarantado, pero lo que no me permite mostrar la televisión es la parte formal, la responsable y la seria, ¿por qué?, porque la línea de los programas en los que me solicitaban, me querían para el vacilón, no al Víctor que te daba un consejo por lo que ha pasado en su vida, era entretenimiento y eso es lo que la gente le cuesta entender.

-¿Qué cree que extraña la gente de usted?, ¿qué siente que le cobraron los que no lo querían?

Yo no sé qué extrañan de mí, ni siquiera sé si me extrañan, lo que sí sé es que a mí me hacen falta los saludos de todas las personas que me veían en el chino (súper) o en alguna soda.

Y los que me cobraron más fueron los del banco, por el préstamo de la casa (risas).

Mauricio Hoffman ese es el único del medio con el que Víctor mantiene amistad. DBB

-Pero por su actuación en tele, ¿qué cree que le cobraron?

Que una persona homosexual fuera libre para expresarse y hacer lo que pensaba y lo que le daba la gana, porque gracias a Dios hice de todo, logré desde que presentadores heterosexuales se vistieran de mujer en un formato que no está diseñado para eso, hasta hacer un especial de la Virgen y hablar de fe, por supuesto que eso genera cosas negativas en mucha gente.

[ Víctor Carvajal reaparece en redes y dice no tener planes de volver al país ]

-¿Todavía habla con gente del medio, o se salió por completo?

Después de ver el montón de puñales, por supuesto que no, tanto que se hablaba de que yo era así (puñal) y resultaron ser ellos, con la única persona que sí, y es porque va más allá de la televisión, es con Mauricio Hoffman.

-¿Cuáles puñales?

¿Cuáles no?

-¿Esto quiere decir que no piensa volver a la televisión?

Bueno, nunca hay que decir nunca, porque uno nunca sabe si voy a andar rondando de canal en canal, pero por el momento es la última opción en que pensaría.

-Hace un año estábamos contando la noticia de que se separó de su pareja de muchos años, ¿cómo está ahorita ese tema?

Gracias a Dios muy bien, tranquilo con eso, solo que ahora quiero que mi vida privada sea realmente una vida privada.

-¿Cómo se imagina el 2022?

Igual que todo el mundo, trabajando bastante para poder comer y sobrevivir.