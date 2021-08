Víctor Carvajal nos contó qué haría si se topa a Ignacio Santos y Nancy Dobles

Víctor dice que nunca dejó de ser el polo de siempre. Cortesía. Víctor dice que nunca dejó de ser el polo de siempre. Cortesía.

Víctor Carvajal habló por primera vez con un medio de comunicación luego de su sonada salida de Teletica.

El expresentador de De boca en boca cumplió una semana desde que lo despidieron por decir al aire que Ignacio Santos parecía el ‘sugar daddy’ (paganini) de Nancy Dobles.

Víctor dice que está tranquilo y que no ha recibido ninguna propuesta para continuar en televisión y que por ende se tomará un tiempo para descansar y meditar sobre su futuro.

El también maquillista reafirmó que su intención nunca fue ofender y que si en algunas ocasiones parecía que se le iba la lengua, lo hacía porque el formato del programa le pedía eso.

-¿Cómo ha sido los días después de haber salido de la tele?

La semana que pasó fue medio complicada, con muchas emociones y altibajos, pero ya me siento un poco más tranquilo.

-¿Cómo se ha portado la gente?

Han sido muy solidarios, claramente hay cosas que no se deben decir en televisión, pero muchos saben que es parte de la naturaleza del programa, que es de chismes y de vacilón y entendieron que eso fue lo que pasó, entonces ya sea por redes o porque me los topo en un chino me dicen que siga para adelante y eso lo agradezco.

-¿Ya definió qué va a hacer?

Han sido poco más de seis años de trabajar en canal siete, he estado en toros, Verano Toreado, El Chinamo, De boca en boca, Dancing with the stars y eso se dice fácil, pero tiene su ciencia. En un momento no tenía días libres, pasaba del set a andar viajando a lugares lejanos y así fue mucho tiempo, yo creo que por el momento pienso darme unas vacaciones.

A Víctor muchos le criticaban la amistad con doña Paula Picado. Instagram. A Víctor muchos le criticaban la amistad con doña Paula Picado. Instagram.

-¿Le han ofrecido algo de otros medios?

Eso es algo con lo que yo vacilo porque muchos cuando lo despiden dicen que tienen muchos proyectos y no, ni costra, a mí no me ha llamado nadie, es más, solo Mauricio Hoffman y mis excompañeros periodistas, pero nada más, también recibí un mensaje muy lindo de Ítalo Marenco y ya.

-¿Cómo evalúa su paso por la tele?, contando lo de canal 9 y ahora Teletica...

Creo que tiene muchos matices, mi llegada fue accidental, al igual que como salí. Cuando entré me propuse no ser uno más de los presentadores acartonados, cuadrados y yo quise marcar la diferencia y de hecho, yo veo que ahora todo es más charanga, la mayoría muestran ser más humildes y antes no.

Si yo tuviera que ponerle una calificación a mi trabajo por el estilo que le di, le doy un 10. Pasaron cosas muy fuertes en todo este tiempo e intenté seguir adelante con lo que hacía.

-¿Siempre fue un personaje o realmente usted es así?

Es que un personaje yo lo veo como Juan Vainas o Chibolo, yo digo que en tele pude sacar una parte mía más eufórica que uno, por cosas de la sociedad, no la saca permanentemente, lo veía como un escape de la vida que tenía, que no era la mejor. Sentía que en ese ratito aprovechaba para ser libre.

-Su vida siempre fue muy expuesta, si pudiera cambiar algo de lo que dijo o se supo, ¿qué sería?

Sería una de las primeras entrevistas que di a un medio porque a la hora de montarla se omitieron muchos detalles y quedó como que mi expareja me recogió de los cartones, entonces todo mundo se hizo esa idea y la historia no fue así, cuando yo lo conocí a él, yo tenía mi trabajo y José también tenía sus problemas de todo tipo, entonces los dos fuimos levantándonos los dos, no fue como que él me recogió de las calles.

-De todas las polémicas, ¿siente que pudo evitar alguna?

Claro, pero es parte de lo mismo, cuando yo empecé en los espectáculos no sabía quién era nadie, tuve que empezar a estudiar quién era quién. La propuesta esta era llegar y hacer como que uno se sentaba en el corredor de la casa a chismear y jartarle el rabo a todo mundo, entonces claramente hubo problemas que se podían evitar, porque no todo mundo recibe los comentarios con la intención que uno los dice, pero fueron necesarios para generar una reacción en el espectador.

En Teletica pasó por casi todos los programas. Fotografía José Cordero En Teletica pasó por casi todos los programas. Fotografía José Cordero (Jose Cordero)

-Usted nunca ha sido de andar en fiestas faranduleras, ¿siente que eso le afectó para que los problemas fueran más grandes?

Se sabe que hay una gente que quiere ser lo que no es, a mí nunca me interesó ser así, que si era fiesta de negro, de rojo, de verde, todo mundo iba para ver qué agarraban y a mí me acostumbraron a ganarme las cosas a punta de esfuerzo, no andar pelándole el diente a todo mundo, entonces creo que más bien me benefició porque podía hablar sin tener compromisos con nadie.

-¿Qué pasó el día del comentario de Ignacio?

Que se entendió algo que no quise decir, para mí decir que alguien tiene pinta de, es como que califica para; yo quise resaltar el porte y lo guapetón, pero nunca quise afirmarlo ni refleja lo que yo pienso de él ni de su pareja.

-¿Cuándo entró en razón de que ese comentario le podía traer problemas?

Yo vi a Montserrat (Del Castillo) escandalizada, pero nada más, luego leí las redes que decían que fue algo feo y yo no entendía por qué.

Carvajal ganó Dancing en el 2017 junto con Diana Gamboa. Fotos: Jeffrey Zamora Carvajal ganó Dancing en el 2017 junto con Diana Gamboa. Fotos: Jeffrey Zamora

-Si se topa a Nancy Dobles y a Ignacio Santos, ¿qué les diría?

Yo no le debo nada a nadie, yo hablé con él, que no era mi jefe, sino un empleado más del canal, como yo, le aclaré la situación y me solicitó una disculpa pública y lo hice, entonces si me los topo no tendría problema, que ellos no me quieran saludar, ya es otra cosa.

-¿Qué le dolió más, el despido o el darse cuenta de la carta firmada por 80 personas?

Que me echaran, porque creo que cualquier persona vale más que ochenta firmas, pero sí deja en evidencia muchas cosas.

-¿Siente que a usted se le ama o se le odia, pero no hay término medio?

Es que es igual que a todos, usted ve a una secretaria de la Caja (CCSS) y una gente va a estar supercontenta con ella y otra gente la va a odiar, creo que como en todo trabajo.

-Mucha gente decía que a usted se le subió el puesto, ¿qué piensa de eso?

Vieras qué vacilón, a mí me hacía gracia que la gente dijera eso porque yo consideraba ser el mismo polito, claro, cada vez con más responsabilidades, pero nunca me sentí más que nadie.

-Pero, por algo se decía...

No sé qué será lo que la gente percibía, de algo que veía en tele o en leían en redes, porque si yo no me conociera y leyera todo lo que se dice de mí, también me caería mal, pero yo adentro del canal era normal.

-¿Le pesó tener amistad con los dueños del canal?

Sí, claro que sí, pero por suerte esa amistad no se ha visto afectada.

-¿Cree que ya terminó su paso por la tele?

Por el momento no veo me ahí, otra vez no.