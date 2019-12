Recuerdo que la primera vez que lo hice fue porque tenía que inventar algo, me inventé hacer un archivo y me fui para la fila de improvisados y uno por uno les iba preguntando el nombre y los datos, recuerdo que me decían mozote y sapo. Ya cuando empezó la corrida yo decía por el micrófono el nombre y el apodo y ya los toreros vieron que era interesante y que los dejaba bien por lo que hacía, ese mismo día en la corrida de la noche hice lo mismo y más bien ellos mismos me buscaban y me felicitaban por lo que hacía.