Estas fueron las bandas ganadoras en el Festival de la Luz 2025

La Banda Cedes Don Bosco fue la ganadora del Festival de la Luz 2025

Por Yenci Aguilar Arroyo

La Municipalidad de San José dio a conocer cuáles fueron las bandas que más destacaron este sábado en el Festival de la Luz, en su edición del 2025.

La banda de Cedes Don Bosco fue la que más impresionó al jurado y se llevó 4 galardones en total.

Festival de la Luz
La Banda Cedes Don Bosco se llevó en total 4 galardones. Fotos: Mayela López. (Mayela Lopez/Mayela López)

Las bandas ganadoras del Festival de la Luz:

Estos fueron los reconocimientos que entregó el ayuntamiento josefino:

- Primer lugar / Banda que más brilló: Banda CEDES Don Bosco

- Segundo lugar: Banda Comunal de Orotina

- Tercer lugar: Banda Comunal La Fortuna.

Festival de la Luz
La Banda Comunal de Orotina obtuvo el segundo lugar. Fotos: Mayela López (Mayela Lopez/Mayela López)

Menciones honoríficas BandFest y Festival de la Luz:

- Mejor Efecto General: Banda CEDES Don Bosco

- Mejor Efecto Visual: Banda CEDES Don Bosco

- Mejor Efecto Musical: Banda CEDES Don Bosco

- Mejor Grupo de Expresión Escénica (Color Guard y Danza): Banda Comunal La Fortuna

- Mejor banda de desfile: Banda Municipal de Acosta.

Las carrozas premiadas

- Primer lugar / Carroza que más brilló (sobresalió): Instituto Costarricense de Electricidad - ICE Kölbi

- Segundo lugar: Banco de Costa Rica – BCR

- Tercer lugar: Junta de Protección Social – JPS

Festival de la Luz
La Carroza de kölbi fue la ganadora. Fotos: Mayela López (Mayela Lopez/Mayela López)

- Carroza con mejor efecto infantil: Instituto Costarricense de Electricidad - ICE Kölbi

- Carroza más original: Instituto Costarricense de Electricidad - ICE Kölbi

Espectáculos de piso:

- Primer lugar: BAC.

Festival de la Luz
La Carroza del BCR se dejó el segundo lugar. Fotos: Mayela López (Mayela Lopez/Mayela López)
