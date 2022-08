Estas serían las nuevas parejas que bailarán el domingo en Dancing with the Stars

Lorna Cepeda bailará con Kevin Vera y Gaby Jiménez con Michael Rubí. (Lilly Arce Robles.)

Dancing with the Stars vivirá este domingo una gala más que particular, pues cada estrella bailará con una pareja nueva.

La producción decidió guardar el secreto hasta este jueves, cuando ya los participantes podrán anunciar en sus redes sociales con quién les tocará menearse este fin de semana.

Sin embargo, algunas pistas que dieron algunos permitieron “adivinar” cuáles serán esas nuevas parejas. Por ejemplo, Kimberly Loaiza mostró el zapato de su profe en Instagram y luego Javier Acuña salió bailando con esos mismos zapatos tenis, y el invitado Greivin Morgan tuvo el zafis de mostrar en redes sociales a Alhana Morales lista para ensayar con Joaquín Yglesias, .

Los demás han estado haciendo diferentes encuestas pero sin decir quién será su yunta. Michael Rubí fue otro que subió un video de solo la parte de abajo de la persona con la que bailará y dejó más que claro quién será.

Alhana Morales y Joaquín Yglesias quedaron expuestos en el video de Greivin Morgan.

Tomando en cuenta esto y alguna información que nos ha llegado, vaya tomando nota porque la cosa estaría así: Lorna Cepeda se meneará con Kevin Vera, Kimberly Loaiza y Javier Acuña, Joaquín Yglesias y Alhana Morales, Nicole Aldana lo hará al lado de Erick Vásquez, Víctor “Mambo” Núñez y Lucía Jiménez, Mauricio Hoffman junto con Yessenia Reyes y Gaby Jiménez estará con Michael Rubí.

Algo a tomar en cuenta es que, a pesar de que las parejas serán diferentes, las votaciones siguen abiertas para los duetos originales, es decir, si usted apoya a Kim Loaiza tendrá que votar por ella y Erick, o por Gaby y Kevin.

Eso sí, probablemente el domingo no haya expulsión debido al cambio que están haciendo y todo volverá a la normalidad la semana siguiente.

Recordemos que el programa ya está entrando a su segunda parte, luego de seis galas, y de momento los expulsados han sido Melissa Diakova, José Miguel Cruz y Bryan Ganoza.