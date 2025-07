Estas son las primeras declaraciones de Kiko Robles tras su complicada cirugía en el estómago

Federico "Kiko" Robles, expresentador de Combate, está muy bien de salud luego de su operación en el estómago. (redes/Instagram)

Federico “Kiko” Robles ya salió del hospital y se recupera en su casa luego de la cirugía en su estómago, que le hicieron este lunes por la mañana.

El expresentador de televisión dijo sentirse muy bien y, sobre todo, tranquilo al saber que ya le pudieron sacar el objeto que tenía en su estómago y que le provocaba fuertes dolores desde mayo anterior.

“Ya aquí, en casa, todo paz, todo en calma, todo salió bien. Todo parece más grave de lo que de repente es”, mencionó en horas de la tarde.

Kiko explicó que el objeto o argolla que le sacaron no se la dejaron en su cuerpo por una mala praxis, como estuvo leyendo en comentarios de redes sociales, ni porque el doctor que le hizo el bypass gástrico hace 19 años, o el que lo operó de la vesícula años atrás, se lo dejaran ahí por error.

Simplemente, fue que a él no se le deshizo dicho material, cosas que pasan muy pocas veces en procedimientos así.

Este fue el objeto que le sacaron a Federico "Kiko" Robles de su estómago. (cortesía/Cortesía)

Dicha argolla estaba enganchada entre su estómago y el intestino y, según nos había explicado su esposa Ana María González, corría peligro de cortar más el intestino.

“Estaba leyendo comentarios que la gente estaba poniendo que una mala praxis, que Dios guarde esa clínica, los doctores. Es que nada tienen que ver los doctores, nada tiene que ver la clínica, fue un tema de los materiales que se usaban y que se deshacen; bueno, sí se deshacen. Al 90 y pico de la gente se le deshizo el material y 20 años después se dieron cuenta de que a mí no, y ya paz y calma. No hubo nada, pudieron sacarme la argolla sin problema y me hicieron la gastroscopia, me hicieron colonoscopia, me revisaron el intestino, revisaron colon y todo perfecto, todo bien”, dijo.

Robles agregó que por ahora lo que debe de seguir es una dieta líquida por 20 horas más y, obviamente, mantener reposo.

Federico "Kiko" Robles fue operado este lunes 28 de julio y ya en la tarde le dieron la salida. (cortesía/Cortesía)

“La argolla estaba muy, muy enganchada en donde estaba, entonces tuvieron que cortar y cauterizar porque no quería ceder”, agregó.

Además, contó que la operación se atrasó un poco porque el instrumento para sacar el objeto era especial y se demoró un poco en llegar al hospital, por eso su intervención se atrasó un poco.