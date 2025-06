Kiko Robles deberá pasar por el quirófano por algo que pasa una vez en varios millones

Federico "Kiko" Robles ahora está algo alejado de la televisión, pero sigue muy ligado a la producción y animación. (redes/Instagram)

Federico “Kiko” Robles, quien fuera el primer presentador del desaparecido programa Combate, de canal 11, enfrenta un nuevo problema de salud.

El también expresentador de Teletica se llevó un susto el fin de semana anterior que lo hizo acudir a un hospital, pues ya no aguantaba el dolor.

Según contó, desde principios de mayo venía sintiendo unos dolores o punzadas en su estómago que le daban por ratillos y que, al principio, eran fáciles de controlar.

Sin embargo, los dolores se fueron agudizando con los días, por lo que ya empezó a preocuparse más.

LEA MÁS: A Kiko Robles hace 18 años le cambió la vida y lo sigue celebrando como el primer día

Kiko Robles logró bajar un montón de kilos después de la operación en su estómago. (redes/Instagram)

Justamente, en febrero de este año, Kiko cumplió 19 años de haberse sometido a un bypass gástrico, que lo hizo perder 128 libras y ser un hombre nuevo.

Su mayor preocupación era que dicho dolor tuviera algo que ver con esa operación, a pesar de que pasa en constante chequeo, pues es muy amigo del doctor que le hizo la cirugía, el 28 de febrero de 2006.

“Me dio un episodio muy fuerte el lunes de la semana pasada, me volvieron a dar dos episodios el mismo día, y fue cuando me mandaron el fin de semana pasado a hacerme los exámenes para determinar qué era y, a través de una gastroscopia, se dieron cuenta que tenía algo atorado ahí por la zona del esófago”, señaló.

Luego de analizar los exámenes médicos, los doctores descubrieron que le había pasado una situación atípica y de esas que dicen que ocurren una en un millón de pacientes.

“Todo empezó hace como un mes con unos dolores fuertes abdominales, la semana pasada me volvieron a agarrar y me fui con Ana (su esposa) a hacer muchos exámenes de sangre, de riñones, hígado, páncreas y todo salió bien. En la gastroscopia salieron unos cuerpos extraños, por lo que me mandan a hacer un TAC de emergencia. Me lo hacen y encuentran un caso en no sé cuántos de millones. Hace muchos años me sacaron la vesícula y cuando la quitan ponen unos clips para cerrar esa zona; dichos clips son parte del cuerpo, ahí se quedan, pero como yo había estado con un bypass todo se adelgazó y 20 años después, aparentemente, se soltaron esos clips y empezaron a dar vueltas en el cuerpo”, explicó.

LEA MÁS: Federico “KiKo” Robles sembró la semilla del amor en su hijo y ahora recoge los frutos

Ahora su caso lo están valorando varios doctores, incluido el que le hizo el bypass, pues al ser un caso atípico, necesitan resolver qué es lo mejor para su salud.

Muchas valoraciones médicas

El expresentador señaló que, de momento, anda medicado contra el dolor mientras los médicos resuelven qué hacer, pues tiene cuatro opciones y necesitan definir cuál es la más conveniente.

Lo que sí están seguros es que la situación es totalmente ajena a la operación que le hicieron del bypass, y que los clips se habrían desprendido, simplemente, por la pérdida de peso.

Kiko Robles fue junto a María Teresa Rodriguez los presentadores principales de Combate. (redes/Instagram)

“Hay cuatro opciones, hacer tipo gastroscopía, como la que me hicieron el fin de semana, que es tratar de meter algo para sacar uno de los cuatro clips que se soltaron por haber adelgazado. Dos, hacerlo tipo laparoscópico. Tres, abrir, rajar; y cuatro, ver si los clips permanecen en el cuerpo, dejarlos ahí, que es algo normal que permanezcan en el cuerpo, pero como se soltaron, estaban punzando y generando problemas ahí”, indicó.

Robles agregó que su médico Jorge Esmeral Maldonado, el mismo que le hizo el bypass, fue quien tomó la batuta de su caso, pero hay más de 10 médicos más involucrados.

LEA MÁS: Kiko Robles recordó un momento que le cambió la vida para siempre

Su esposa, la uruguaya Ana María González, es quien más lo está cuidando y velando porque se tome los medicamentos. (redes/Instagram)

Ya hay una luz

Justamente, el jueves de la semana pasada tuvo una nueva cita médica en la cual le dieron a conocer que el procedimiento que le harán será una gastroscopía, con una indumentaria especial, para intentar sacarle esos cuerpos extraños que tiene en su aparato digestivo.

De momento, no han definido la fecha exacta de la intervención, pero sí que será en el transcurso de esta semana, para evitar que pase más días con esos clips ahí sueltos.

“Ya me dieron todos los medicamentos que tenía que tomarme de aquí a la otra semana para preparar el estómago, para que esté bien, fuerte, fortalecido, porque ha estado muy frágil en estos días, por tener un cuerpillo extraño, entonces me mandaron ese montón de medicinas”, dijo.

LEA MÁS: Kiko Robles vive un gran sueño al lado de su hijo

Mientras llega la fecha del proceso médico, trata de continuar con sus labores diarias con normalidad, pero siempre medicado y pidiendo a Dios que no le dé otro episodio de dolor.

Kiko Robles lucía así hace más de 20 años atrás, antes de su operación de estómago.

Kiko ahora está trabajando para una empresa que se encarga de brindar orientación y acompañamiento a estudiantes universitarios y de último año de colegio a buscar carrera.

“Hacemos mucha producción audiovisual, hacemos muchos eventos a nivel colegial y les ayudamos a que todos entren a estudiar de diferentes maneras, tanto a universidades privadas como públicas, y eso implica muchos eventos, producción audiovisual y hasta televisión. Entonces, vemos toda esa parte de guionaje, activaciones, eventos, grabación, locución, edición, producción y hay un equipo grande de trabajo en el que estamos todos metidos de lleno”, explicó.