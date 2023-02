Este domingo empieza el nuevo programa de Teletica, ¿hará la fuercita por verlo?

Force Masters, el nuevo programa de Teletica, saldrá al aire este domingo a las 7 p. m. y reunirá a lo mejor del deporte competitivo de nuestro país.

'Force Masters' será la primera producción con la que Teletica Formatos arrancará este 2023. Foto: Cortesía

En el circuito, que adaptaron en las afueras del canal, competirán 10 participantes cada semana, de un total de 50 y poco a poco se irán eliminando hasta conseguir a los más fuertes y ágiles.

“Esos 50 participantes entran en una primera fase y van 10 por programa, en el primer programa salen 10, en el segundo otros 10 y hasta llegar al quinto programa y ahí ya se abarcan los 50 y en medio de las semanas vamos expulsando, para que en la segunda fase tengamos un segundo grupo que ya serían los clasificados para el resto de la temporada”, dijo el productor Mario Nájera a teletica.com.

Los presentadores del espacio serán Bismarck Méndez y la miss Costa Rica 2019 Paola Chacón, aunque el encargado de ponerle energía y de llenar de emoción a los participantes y público en general será el narrador Manuel Jiménez, mejor conocido como El Vampiro.

Según sabemos, en el canal le tienen mucha fe a este formato, pues se sale de lo que nos tenían acostumbrados con espacios artísticos como Dancing with the Stars y Tu Cara me suena, de los cuales todavía no se sabe si volverán este año.

El que sí fue confirmado fue el regreso de ¿Quién quiere ser millonario?, del cual ya están en audiciones e iniciaría en marzo, así como Nace una estrella, que se estará realizando por ahí de junio de este 2023.