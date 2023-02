Montserrat Del Castillo explotó y publicó contundente y sincero mensaje

Montserrat Del Castillo hizo una lista de los que "nunca más" volverá a permitir en su vida. Instagram

Hace unos días la presentadora Montserrat Del Castillo fue objeto de críticas en redes sociales por el vestido de baño que utilizó durante el programa del sétimo aniversario de De boca en boca.

Muchos en Facebook e Instagram la señalaron por salir mostrando más carnita de la cuenta, pese a que el programa lo estaba haciendo desde un hotel de playa y todo los demás también andaban con ropa playera.

Pareciera ser que a raíz de todo eso, la guapa aprovechó la tiradera para demostrarle a los que la siguen que la tiene muy sin cuidado todo ese tipo de comentarios y que más bien está enfocada en seguir fortaleciendo su amor propio.

Así de guapa y sexy lució la presentadora en el programa del aniversario. Nada que criticarle. Instagram

Ella publicó una serie de mensajes y aclaró que así “están las cosas por acá”.

“Nunca más dejaré que esto pase en mi vida:

- Nunca más volveré a engañarme.

- Nunca más dejaré que me menosprecien.

- Nunca más haré algo que no quiero hacer.

- Nunca más dejaré de ser quien yo soy.

- Nunca más me avergonzaré de mi físico.

- Nunca más olvidaré lo que merezco.

- Nunca más volveré a dudar de mí.

- Nunca más me quedaré en un lugar donde no se me respeta.

- Nunca más compararé mi cuerpo con el de las demás personas”.

Además, después de dicha publicación subió una historia en la que escribió: “Seré el adorno, pero jamás seré la mujer que haga llorar a otra. Seguiré facturando y usted criticando. Fin”.

La conductora, periodista y empresaria recibió varios mensajes de apoyo como el de la exreina de belleza Paola Chacón, quien le escribió: “Me encanta esta publicación, así es, amarnos así como somos sin compararnos con los demás”.

