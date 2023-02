Dos figuras muy conocidas se juntaron para hacer contenido caliente en OnlyFans

Kenia González y Jackeline Segura son figuras muy conocidas en OnlyFans.

Pareciera que OnlyFans llegó para quedarse y cada vez son más las personas que se apuntan a crear y compartir contenido privado y explícito en la plataforma, sin importar lo que piensen de ellas.

Dos de ellas son muy reconocidas a nivel nacional, ya que una se ha hecho nombre en el mundo de la música, como lo es la cantante Kenia González, y la otra, Jacqueline Segura, mejor conocida como la Punky, por su participación en el desaparecido programa de Repretel, Combate. Ella también estuvo en alguna ocasión en El Chinamo.

El par de bellezas lleva ya bastante tiempo dentro de la plataforma y como parte de la experiencia que les quieren dar a sus fans, se juntaron para hacer contenido muy caliente para San Valentín.

Según contó Kenia, sabían que su idea iba a causar revuelo en el país y es algo que más bien les gusta, ya que así son más las personas que llegan a comprar su contenido.

-¿Cómo surgió la idea de hacer contenido sexual con La Punky?

Esto yo lo veo como un show, hay que presentar nuevas propuestas y mantener animado y entretenido al público y con mucha más razón si están pagando por este tipo de contenido o servicio que nosotros damos. Por eso es que uno se anima a innovar, sabiendo lo que a los hombres les gustaría ver con un perfil de mujeres como el nuestro, es como cumplir fantasías, ese es mi trabajo, me encanta dar placer, yo soy una persona que está para los demás, me gusta servir y es lo que más disfruto, no lo que me den, sino lo que yo pueda dar.

Kenia dice que le encanta dar placer a los demás y por eso hace este tipo de videos. (JOHN DURAN)

-¿Quién buscó a quién?

Yo ya tengo contenido con otra chica, pero ella vive en Colombia, y como es muy difícil de encontrar en las mujeres el tema de la confianza, no es tan usual. Yo lo reconozco, no tengo problema de estar con una mujer, me encantan y por eso pensé en hacer algo diferente. Le escribí a la Punky porque sabía que hace OnlyFans y le pone mucho, le ofrecí hacer algo bien bonito y fue muy receptiva, nunca habíamos trabajado juntas, pero me pareció alguien muy especial, fue muy bonito estar con ella.

Cuando hicimos la sesión, ella llegó superguapa y con mucha disposición para hacer un buen contenido. De hecho, el fotógrafo, que tiene mucha experiencia dijo que fue increíble porque fluyó demasiado bien.

Jackeline Segura, la Ponky, es de las mujeres más guapas del país. Instagram

-¿Sabían que al ser figuras conocidas, iban a causar revuelo?

Sí, por supuesto, esa es una de las intenciones que teníamos al hacer este tipo de contenidos, para también hacer bulla, nosotras somos expertas en llamar la atención y crear morbo. Ha sido un boom, nos ha ido excelente a las dos, aunque ella tiene mucho más seguidores que yo.

-¿No hay problema con que se filtre y se sepa a nivel nacional lo que hicieron?

Para nada, nosotras somos profesionales y tenemos ratillo en esto. Sabemos que todo se filtra y esto es bueno para nosotras, al final son más las cosas buenas, porque unos lo comparten y es una publicidad para nosotros.

-¿Qué le dijo La Punky al ver el resultado?

Estaba supercontenta, las dos estamos vendiendo el contenido al mismo precio para no majarnos la manguera y la verdad es que todo quedó espectacular y nos ha ido muy bien. Fue la primera experiencia de ella con una chica en fotos y fue muy buena.

-¿La gente cercana a ustedes sabe de este tipo de material?

Sí, claro, de hecho ese día mi mamá estaba en la casa y me preguntó cómo me había ido, es algo natural para ella y para la gente de mi casa.

-¿Ve a la gente más receptiva en ese tema?

Sí, ya cuando ven el personaje completo, cuando ven que soy feliz haciendo lo que hago, piensan que sí me da felicidad en todo sentido, porque aparte me genera un ingreso, que bien por mí, ya son muchas las personas en el mundo que viven de esto y aquí todavía afecta, pero hay una nueva generación de gente joven que lo ve como normal.

-¿Se ha topado conocidos entre sus suscriptores?

Yo siento que la gente que me conoce es la que más se suscribe, es que se genera morbo por ser alguien conocido o que me hayan visto en el gimnasio o no sé, entonces es como le digo, se cumplen las fantasías.

-¿Le ha afectado en algo para su trabajo como cantante el compartir contenido sexual?

No, y la verdad no importa, yo hago lo que me hace feliz, sigo mi camino, soy una buena persona y no le hago daño a nadie, aunque más bien he notado que desde que hago OnlyFans más bien se me abren algunas puertas que antes no.