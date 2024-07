Este el pavoroso mal que sufre Marianela Valverde por el que este domingo tuvo una experiencia terrible

La modelo Marianela Valverde contó que tenía dos años de no sentirse así. (Adrian Soto)

La expresentadora Marianela Valverde confesó que sufre de ataques de pánico y que este domingo tuvo uno bien feo mientras se encontraba sola en su casa.

La modelo e influencer contó que decidió hacer pública su situación porque, después de ver la película “Intensamente”, comprendió que es importante hablar de estos temas, ya que hay muchas personas que los sufren en silencio.

Nela explicó que le tiene fobia a los sapos y zopilotes desde muy pequeñita, y que no los puede ni ver en fotografías. Debido a esto, esta tarde vivió un rudo momento con uno de estos animales.

Resulta que un zopilote se posó en el balcón de la sala e hizo que se paralizara de tal manera que no pudo ni espantarlo.

Marianela Valverde explicó cómo hace ella con un ataque de pánico

Fue su perro el que salió corriendo al balcón y espantó al zopilote, pero este se fue hacia el otro balcón de la casa que está, justamente, en su cuarto.

“Atos (su perro), obviamente, donde me vio supo que había un peligro, entonces salió corriendo al balcón para ver por qué yo estaba reaccionando así (respira profundo) y espantó el zopilote. El tema es que, y ahí fue donde me dio peor el ataque, porque el zopilote voló como a la par donde está el otro balcón, que es el que da al cuarto principal, entonces yo me imaginé que el animal este se iba a meter a la habitación y que me iba a atacar. Son cosas que solo están aquí (en la cabeza). Atos, inmediatamente, se fue para el otro balcón, porque seguro él se imaginó que lo podía atrapar y, finalmente, el animal este decidió subir al balcón que está un piso más arriba”, relató casi llorando.

La modelo explicó que ahí le empezó el ataque de pánico y tuvo que llamar a su esposo para que la ayudara a calmarse con unos ejercicios de respiración que les habían enseñado.

Hace dos años dice haber experimentado su último ataque de ansiedad, que fue cuando un perro atacó a su esposo en la cara.

LEA MÁS: Ítalo Marenco recordó la vez que le hizo pesada broma a Marianela Valverde en Combate

Lo de sus fobias o miedos irracionales no es nada nuevo, porque cuando fue presentadora del programa Combate, Ítalo Marenco le hizo una broma en vivo con un sapo y casi se muere del susto.

Ella contó que decidió contar lo vivido porque “considero importante hablar, ya que esto es real, pasa con más frecuencia de la que se cree y muchas veces no sabemos cómo manejarlo”.