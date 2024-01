Este es el galán que solo duró un mes para enamorar a María Teresa Rodríguez

Adrián Lizano es el nuevo galán de María Teresa Rodríguez. (Instagram)

Un fornido abogado, cantante, aficionado al gimnasio y amante de las artes marciales es el hombre que enamoró, en solo un mes, a la exmiss Costa Rica, María Teresa Rodríguez.

Tere habló con La Teja este viernes sobre su nuevo galán Adrián Lizano, a quien conoció en noviembre del 2023 y en diciembre ya tenían una relación amorosa formal.

La relación entre la presentadora de canal 7 y el vocalista del grupo Alicia Stereo se formalizó muy rápido gracias a las muchas cosas que tienen en común y que se dieron cuenta en la primera cita.

Adrián Lizano en una de sus facetas como cantante. (Instagram)

Rodríguez dijo a este medio que fue una amiga quien sirvió de cupido y como los dos estaban solteros y a la orden para ese momento, no lo esperaron dos veces para iniciar un noviazgo.

“Es una persona bastante diferente y la verdad fue algo que me hizo querer conocerlo más. Es una persona superenfocada, sumamente disciplinada y la verdad es que lo admiro muchísimo, entonces creo que el tiempo en que empezamos a conocernos nada fue como tan impuesto, como que todo fluyó muy natural y me fui dando cuenta de que me gustaba muchísimo la convivencia con él. Es una persona que me hace sentir sumamente cómoda”, contó Tere al hablar por primera vez de su galán.

Adrián está divorciado, según dijo Tere, tiene 44 años y dos hijos. El ejercicio es una de sus grandes pasiones, así como la música.

Así canta el novio de María Teresa Rodríguez

Esas dos facetas él las presume en sus redes sociales, que por el momento tiene un discreto número de seguidores que, de fijo, se comenzará a abultar de la mano de su guapa novia.

“Es una persona un toque disciplinada y de mucho amor a su cuerpo también, es una persona que le encanta el ejercicio y la verdad es que me gustó bastante”, reconoció Tere sobre su nuevo amor.

Estas son algunas fotografías del hombre que tiene a la miss Costa Rica 2008 en las nubes.

Adrián Lizano disfruta mucho cantar. (Instagram)

Adrián Lizano (izq.) le encanta entrenar y tener un cuerpazo. (Instagram)

Adrián Lizano le pone bonito en el ejercicio, algo que enamoró a María Teresa Rodríguez. (Instagram)

Adrián Lizano es bastante disciplinado, no por nada tiene esos músculos. (Instagram)

Adrián Lizano de fijo le cantó a María Teresa Rodríguez al oído y la enamoró. (Instagram)